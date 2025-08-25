Promo pCloud rentrée 2025 : votre cloud familial à vie à prix imbattable

La promo pCloud rentrée 2025 change la donne : un seul paiement et votre cloud est à vous à vie. Fini les abonnements, place à un espace sécurisé, massif et partagé jusqu’à 5 utilisateurs. Et la meilleure partie ? Vous économisez jusqu’à 60 %… mais seulement jusqu’au 06 septembre 2025. Après cette date, l’occasion disparaît.

Ne laissez plus vos fichiers dépendre d’abonnements mensuels coûteux. Avec la promo pCloud rentrée 2025, vous investissez une seule fois et vous offrez à votre famille un espace cloud fiable, illimité dans le temps et accessible partout. Vos souvenirs, vos documents et vos projets ne seront plus jamais menacés par la perte ou le manque d’espace.

En choisissant cette offre, vous économisez jusqu’à 60 % sur un plan Familial à Vie, valable pour 5 utilisateurs. Attention : cette promotion exclusive s’achève le 06 septembre 2025.

Choisissez dès maintenant votre plan et offrez à votre famille la liberté numérique qu’elle mérite :

2 To à 399 €

5 To à 589 €

10 To à 1 049 €

pCloud : la liberté de vos fichiers, sans compromis

Avec pCloud, la gestion des fichiers devient un atout et non plus une contrainte. Vous pouvez centralisér chaque donnée dans un espace unique, accessible en permanence, même en mobilité. La collaboration s’en trouve facilitée et vos documents restent toujours disponibles, en toute sécurité.

pCloud drive incarne cette liberté : un lecteur virtuel qui affiche vos fichiers comme s’ils étaient enregistrés en local, sans peser sur votre disque dur. Vous conservez une visibilité totale tout en bénéficiant d’un stockage illimité dans le cloud. Une solution qui combine praticité et efficacité.

Et parce que les imprévus arrivent, pCloud Backup assure une protection constante. Avec la possibilité de revenir jusqu’à 30 jours en arrière, vos fichiers sont à l’abri des suppressions accidentelles ou des erreurs techniques. Vos données restent accessibles, contrôlées et protégées, en toutes circonstances.

pCloud Family : centralisez, protégez, partagez vos fichiers

pCloud Family n’est pas un simple stockage, c’est le commandement central de votre univers numérique familial. Jusqu’à cinq membres, jusqu’à 10 To : chaque fichier, chaque souvenir, chaque projet trouve enfin sa place. Chaque espace privé reste inviolable, chaque allocation est sous contrôle. Vous respirez, vous organisez, vous retrouvez l’ordre dans le chaos numérique.

Vous partagez, vous collaborez, vous envoyez et recevez des liens sécurisés sans jamais vous inquiéter. Les dossiers communs deviennent des quartiers généraux où chacun apporte sa contribution. Un chiffrement robuste protège chaque fichier.

Peu importe où vous êtes ou l’appareil que vous utilisez – Mac, Windows, Linux, Android, iOS – tout est instantanément synchronisé. Vos fichiers voyagent avec vous, vos souvenirs restent intacts, et la famille entière peut accéder, gérer et partager son monde numérique, à tout moment, sans effort et sans compromis

Ne ratez pas la promo pCloud rentrée 2025 !

Jusqu’au 06 septembre 2025, accédez à un cloud familial à vie avec jusqu’à 60 % de réduction. Une offre exceptionnelle, valable uniquement pour une durée limitée.

