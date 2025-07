Ne manquez pas la promo pCloud fête nationale : jusqu’à 70 % de réduction + Pass Premium offert !

Avec la promo pCloud fête nationale, protégez enfin ce qui compte vraiment : vos fichiers, souvenirs et mots de passe. pCloud vous offre une tranquillité numérique à vie, avec une réduction allant jusqu’à -70 %. Un seul paiement, une sécurité suisse, sans abonnement. Cette offre exceptionnelle est valable jusqu’au 15 juillet uniquement.

Chaque jour, on confie un peu plus de nous à nos appareils. Photos, documents sensibles, souvenirs, mots de passe… tout s’entasse. Pourtant, une angoisse sourde reste là : et si je perdais tout ? Un bug, un vol, un cloud qui lâche… et c’est une partie de notre vie qui s’évapore. Ce stress, on finit par l’oublier. Jusqu’au jour où il frappe. Et là, il est trop tard.

C’est pour briser ce cycle que pCloud existe. À l’occasion de la Fête Nationale, bénéficiez jusqu’au 15 juillet d’une remise exceptionnelle allant jusqu’à -70 % sur les plans pCloud Lifetime, avec pCloud Pass Premium inclus gratuitement.

1 To à 199 € (prix d’origine : 674 €)

To à 279 € (au lieu de 838 €)

10 To à 799 € (au lieu de 2129 €)

Protégez vos données avec un stockage à vie sécurisé jusqu’à 10 To, un gestionnaire de mots de passe inviolable, une technologie suisse de pointe. Et surtout : un paiement unique. Pas d’abonnement, pas de piège.

Pourquoi pCloud change la façon dont on protège nos données ?

Dans nos vies aujourd’hui, nos souvenirs, documents et mots de passe sont devenus une part essentielle de ce que nous sommes. Perdre un fichier, une photo importante ou ne plus pouvoir accéder à ses comptes, ce n’est pas qu’un simple problème technique. C’est une vraie perte de temps et souvent un stress difficile à gérer.

C’est précisément ce que pCloud vient apaiser. Simple, fiable et pensé pour durer, le service suisse s’adapte à toutes vos habitudes. Que vous utilisiez MacOS, Windows ou Linux, son application de bureau, pCloud drive, s’intègre naturellement à votre ordinateur. Vos fichiers sont là, accessibles en un instant, synchronisés en temps réel, sans jamais saturer votre disque dur.

Sur mobile, ses applications Android et iOS prennent soin de vos photos et documents en les sauvegardant automatiquement. Vous n’avez plus à vous soucier de manquer d’espace ou d’oublier une sauvegarde : pCloud s’en charge pour vous, en toute discrétion.

Et parce que perdre un document important est une crainte qu’on ne veut plus jamais ressentir, pCloud Backup crée des copies de vos fichiers clés, sans que vous ayez à lever le petit doigt. C’est un filet de sécurité invisible, mais bien réel. Enfin, partager n’a jamais été aussi simple et sûr. Que vos proches utilisent pCloud ou non, vous contrôlez totalement ce que vous envoyez grâce à des liens protégés ou des invitations sur mesure.

Ce n’est pas tout ! Pour savourer vos souvenirs sans contrainte, le lecteur multimédia intégré vous permet d’écouter vos musiques ou regarder vos vidéos directement depuis votre espace, en streaming fluide, sans attente ni téléchargement.

Avec pCloud, vous ne protégez pas seulement vos fichiers, vous protégez votre tranquillité d’esprit.

pCloud Pass Premium : vos mots de passe, enfin sous contrôle

On repousse souvent le moment de faire le tri dans ses mots de passe. Puis un jour, on se fait pirater un compte, et là, c’est la course aux dégâts. pCloud Pass Premium évite cette spirale infernale. Il mémorise, chiffre et sécurise vos mots de passe sur tous vos appareils. Fini les post-its, les oublis, les stress.

Vous vous connectez automatiquement, gagnez du temps, et surtout, dormez l’esprit tranquille. En prime, il génère pour vous des mots de passe complexes, uniques et quasi inviolables. Un outil simple, mais redoutablement efficace.

Et la meilleure nouvelle ? Il est inclus dans votre offre pCloud Lifetime. Alors, pourquoi attendre que le pire arrive ?

Dernière chance pour profiter de la promo pCloud fête nationale !

Du 2 au 15 juillet seulement, sécurisez vos fichiers et mots de passe à vie avec pCloud Lifetime et Pass Premium inclus. Jusqu’à 70 % de réduction, paiement unique, sécurité suisse. Ne laissez pas passer cette occasion !

