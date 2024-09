Prix d’une assurance scooter électrique : sur quoi se basent les assureurs ?

Connaître le prix moyen d’une assurance scooter électrique est essentiel avant d’en souscrire une parmi tous les assureurs. Ainsi, vous pouvez faire le meilleur choix pour rouler en toute sérénité, sans pour autant sacrifier votre fortune.

Assurer son scooter électrique, c’est non seulement respecter la loi, mais aussi s’assurer une tranquillité d’esprit en cas de pépin. Mais combien cela coûte-t-il vraiment ? Le prix peut varier en fonction de plusieurs critères : la formule que vous choisissez, la valeur de votre deux-roues ou même votre propre profil de conducteur. Dans cet article, on fait le point sur le coût moyen d’une assurance scooter électrique et les différents facteurs qui peuvent l’influencer. Le but est de vous aider à trouver la meilleure option tout en maîtrisant votre budget.

Les paramètres influençant le prix d’une assurance scooter électrique

Le prix de l’assurance pour un scooter électrique dépend de plusieurs éléments. Les caractéristiques de la moto elle-même, comme la puissance de son moteur et son âge, ont une grande influence. Ensuite, le profil du conducteur entre en jeu : son expérience sur la route et son passé en tant que conducteur. Son bonus-malus peut également faire varier le montant de la prime. L’endroit où le scooter est stationné et la zone où le conducteur habite sont aussi des facteurs importants. Enfin, le choix du type de couverture, qu’il s’agisse d’une assurance au tiers ou d’une couverture tous risques, joue un rôle. Pour avoir une assurance moto adaptée, il est important de prendre le temps d’analyser les tarifs disponibles sur le marché, car même avec des critères identiques, les prix peuvent varier d’un assureur à l’autre.

En règle générale, cependant, les scooters électriques profitent de tarifs d’assurance plus avantageux que les véhicules à essence. En effet, les assureurs les considèrent comme moins risqués. Cela se démontre avec les prix de l’étude de LeLynx.fr : le comparateur a ressensé une moyenne des motos sportives à 928,51 €, et de 640,43 € pour les roadsters par exemple, contre 498,39 € pour les scooters électriques. Un tarif qui se rapproche de celui des motos routières basiques (447,99 €* en moyenne)*

Les critères de choix d’une assurance scooter électrique à part le prix

Quand on choisit une assurance pour son scooter électrique, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le prix. C’est important de s’assurer que les garanties proposées répondent bien à vos besoins, surtout celles qui concernent les véhicules électriques, comme la protection de la batterie et des équipements électroniques. Il faut aussi prêter attention au montant des franchises et aux exclusions, c’est-à-dire les situations non couvertes par l’assurance.

Il semblerait, selon les informations transmises par LeLynx.fr, que les modèles électriques plaisent puisque plus de 25% de leurs utilisateurs ont comparé une assurance scooter électrique, seulement 1 point de moins que les motos Roadster !

Environ 500 euros pour la plupart des modèles

Pour la majorité des scooters, le prix moyen d’une assurance avoisine les 500 euros selon le comparateur d’assurance moto LeLynx.fr. Par exemple, le modèle Forza affiche un tarif moyen annuel de 516,56 €. En parallèle, des motos auront une assurance moto inférieure à 500 €, comme le Citystar ou le Liberty, qui coûtent respectivement 460,74 € et 484,19 €. Certains modèles sont encore moins chers à assurer, comme l’Agility à 330,61 €, et permettent de réduire encore cette moyenne*. Ces variations s’expliquent par les caractéristiques du scooter, sa puissance et les garanties souscrites. N’oubliez pas non plus de vous renseigner sur la qualité du service client et les options de paiement au moment de choisir votre contrat d’assurance moto. Considérez également les services supplémentaires, comme l’assistance en cas de panne.

Il est donc essentiel de bien comparer les offres disponibles sur les sites de comparateurs spécialisés qui sont parfaits pour vous aider à trouver la meilleure couverture en fonction de votre profil et de votre scooter, tout en respectant votre budget.

*La méthodologie de récolte des données est la suivante : les résultats ont été obtenus sur un échantillon significatif de primes d’assurance moto cliquées par les utilisateurs LeLynx.fr sur la période du 01/01/24 au 01/06/2024.

