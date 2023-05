Porsche recalibre sa voiture électrique pour mieux dépasser Tesla !

Porsche travaille actuellement sur une version plus puissante que la voiture électrique Taycan Turbo S appelée Turbo GT. Avec ses 1 000 ch, cette nouvelle voiture électrique détrônerait la Tesla Model S Plaid. Elle serait la championne du fameux circuit du Nürburgring.

Le marché des super berlines électriques se développe à un rythme plus soutenu que n’importe quel autre marché. Les géants du secteur tels qu’Audi, Porsche, Tesla, BMW, Hyundai et Dodge se lancent dans la course aux puissantes berlines électriques. Tesla étant en tête en termes de puissance avec sa Model S Plaid, Porsche se prépare à reprendre le flambeau et à les surpasser à leur propre jeu. Ce constructeur allemand l’a déjà battu sur le circuit du Nürburgring avec la Taycan Turbo S. Mais, une variante encore plus puissante commence à se dessiner.

La nouvelle voiture électrique Porsche Taycan compte rivaliser avec la Tesla Model S Plaid ?

À sa sortie, la Tesla Model S Plaid avait fait parler d’elle. La voiture est dotée d’une puissance de 1 020 ch. Mais également d’une accélération de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Sans oublier sa vitesse de pointe de 322 km/h combinée à une autonomie de 600 km.

Elle est aujourd’hui considérée comme la voiture la plus puissante au monde. Impossible de l’égaler, du moins pour le moment, car Porsche est en train de préparer sa riposte.

En effet, un prototype, baptisé Taycan Turbo GT, a été repéré lors d’essais sur route ouverte. La principale amélioration extérieure apportée à la belle EV noire concerne certainement l’aile arrière plutôt plate. En outre, le séparateur avant légèrement modifié confère à la Porsche Taycan Turbo GT une allure beaucoup plus agressive que jamais. Les autres éléments de la voiture reprennent le style Turbo S avec ses bas de caisse et des freins performants fidèles à la marque.

Voiture électrique Porsche Taycan : à trois moteurs

Porsche se montre très discret en ce qui concerne ce prototype. Cependant, les rumeurs laissent croire que cette Turbo GT serait plus puissante que la Turbo S. Or, rappelons que cette dernière trône actuellement au sommet du palmarès avec ses 760 ch et son couple de 1 048 Nm. Ces caractéristiques lui permettraient d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h.

À cet effet, on peut dire que la Turbo GT adopterait la même configuration que la Model S Plaid du géant américain. Ainsi, elle disposerait de trois moteurs d’une puissance de 1.000 ch. Cette voiture pourrait délivrer une énorme puissance de 746 kW, soit 1 014 ch. Ce qui représente 6 ch de moins par rapport à la Tesla Model S Plaid. Un petit écart qui est presque imperceptible.

La question de savoir si cela suffira à concurrencer la Tesla Model S Plaid reste ouverte. Toutefois, la bataille s’annonce intéressante.

Quoi qu’il en soit, s’il y a une chose que la Model S Plaid ne peut être battue, c’est son prix. En effet, la somme de 131 400 euros pratiquée par Tesla ne vous permet même pas de s’offrir une Taycan GTS chez un distributeur Porsche. Sachant que la Turbo S coûte déjà 201 440 euros, on imagine déjà que la Turbo GT sera facturée 100 000 euros supplémentaires par rapport à la voiture électrique américaine.