pCloud Offre Family Day 2025 : Stockez en famille, pour toujours

pCloud Offre Family Day 2025 est là, et elle ne ressemble à aucune autre. Une remise allant jusqu’à –65 % sur les forfaits Family Lifetime, avec en bonus le chiffrement à vie offert. Une solution haut de gamme, sans abonnement, conçue pour celles et ceux qui veulent protéger durablement leurs données et offrir à leur entourage un espace numérique fiable, personnel et confidentiel.

Ne laissez pas passer cette offre unique : du 12 au 23 mai, pCloud vous propose de sécuriser vos données à vie, sans abonnement ni renouvellement, pour un prix défiant toute concurrence. Offrez à votre famille, votre équipe ou vos proches un cloud privé et ultra-performant qui vous accompagne sur le long terme.

Ce que vous obtenez, sans compromis, avec un paiement unique :

2 To + Encryption à vie : 399 € (–64 %)

5 To (édition limitée) + Encryption à vie : 599 € (–65 %)

10 To + Encryption à vie : 1049 € (–58 %)



pCloud : le cloud sécurisé qui vous suit partout, sans compromis

Avec pCloud, tout change. Ce n’est pas juste un autre cloud. C’est votre espace de stockage personnel, ultra-sécurisé, qui vous suit partout, à chaque instant. Vous êtes sur Windows, macOS, Linux, ou sur Android ou iOS ? Parfait. pCloud est 100 % compatible. Vos fichiers sont toujours à portée de main, où que vous soyez.

Et grâce à pCloud drive, vous pouvez libérer de l’espace sur votre disque dur sans rien supprimer. Vos fichiers sont stockés dans le cloud, mais accessibles comme s’ils étaient sur votre ordinateur. C’est simple, rapide, et ça change tout.

Mais pCloud va encore plus loin. Le service garantit une expérience fluide et intuitive. Partagez des fichiers en quelques secondes, invitez des collaborateurs, demandez des documents à vos contacts… sans stress. Tout devient plus facile, plus rapide, pour vous faire gagner un temps précieux.

Quant à la sécurité, pCloud ne plaisante pas. Vos données sont hébergées sur des serveurs en Suisse, aux États-Unis et au Luxembourg : elles sont sous clé, et vous gardez le contrôle total. Vous accédez à vos données où que vous soyez, avec une confidentialité et une conformité irréprochables. Vous évoluez dans un environnement sécurisé, sans compromis.

pCloud Offre Family Day 2025 : le stockage à vie pensé pour toute la famille

Avec l’offre spéciale pCloud Family Day 2025, vous profitez jusqu’à 10 To de stockage à vie, pour un paiement unique. Sans abonnements, sans frais cachés et surtout sans renouvellement. C’est un cloud haut de gamme, sécurisé, robuste et pensé pour durer. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 utilisateurs, chacun avec son propre espace privé, totalement indépendant. Aucun fichier partagé par défaut, pas de mélange : chacun organise ses données comme il l’entend, en toute tranquillité.

Et ce n’est pas tout. L’offre inclut aussi le chiffrement à vie, activé pour tous les utilisateurs. Résultat : vos fichiers sont chiffrés directement sur votre appareil, avant même d’être envoyés dans le cloud. Grâce à la politique de confidentialité « zero-knowledge », vous seul avez accès à vos données. Même pCloud ne peut pas les voir. C’est vous, et seulement vous, qui détenez la clé. Une vraie forteresse numérique.

pCloud Family Day 2025 : la dernière fois que vous payez pour du stockage

Ne laissez pas passer cette chance unique ! Profitez dès maintenant de l’offre exclusive pCloud Family Day 2025. Obtenez jusqu’à 10 To de stockage à vie, avec chiffrement à vie inclus, pour un paiement unique, sans abonnement ni frais cachés. Offre uniquement valable du 12 au 23 mai.

