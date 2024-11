pCloud Black Friday 2024 : 60 % de réduction – stockage cloud sécurisé à vie !

Que diriez-vous d’un stockage cloud fiable et sécurisé, sans jamais devoir payer d’abonnement ? pCloud Black Friday 2024 vous propose un bouquet de réductions effrayantes pour des abonnements à vie et des services de sécurité en ligne ! Avec des offres allant jusqu’à 60 % de réduction, votre cloud vous attend, sans frais mensuels ! Offre valable jusqu’au 30 novembre.

Pour cette édition spéciale, découvrez le Pack exclusif 3-en-1, un bundle limité qui inclut 5 To de stockage, pCloud Encryption à vie et pCloud Pass pour garder vos fichiers, photos et mots de passe sous clé. Et le tout, avec une réduction de 60 % ! Ça, c’est du Black Friday comme on l’aime !

Des réductions sur tous les plans pCloud

Chaque plan individuel de pCloud bénéficie aussi de belles réductions. Faites votre choix selon vos besoins :

1 To de stockage à seulement 199 € (réduction de 54 %)

à seulement (réduction de 54 %) 2 To pour 279 € (réduction de 53 %)

pour (réduction de 53 %) Et pour les gros consommateurs de données, 10 To à 799 € (réduction de 58 %)

Le Pack 3-en-1, quant à lui, est à 599 €. C’est 60 % de moins pour un package tout-en-un ultra complet !

Que vous soyez étudiant, professionnel ou parent qui veut sécuriser chaque souvenir familial, la solution suisse vous donne accès à une solution durable et surtout super simple à utiliser. Alors, ne laissez pas passer cette occasion en or, car ces offres sont limitées dans le temps et disparaîtront le 30 novembre.

pCloud : le stockage suisse qui vous simplifie la vie !

Plus de 20 millions d’utilisateurs ont déjà rejoint pCloud. Et si vous faisiez le même choix ? pCloud, c’est un réseau mondial de centres de données, notamment aux États-Unis et au Luxembourg, qui vous offre une solution de stockage évolutive et adaptée à vos besoins, où que vous soyez dans le monde.

Avec ce service, vous pouvez :

Synchroniser tous vos fichiers en temps réel entre vos appareils ;

Sauvegarder automatiquement vos documents importants sans avoir à y penser ;

Partager facilement avec vos amis ou collègues, même s’ils ne sont pas sur pCloud.

Accéder à vos fichiers depuis un disque virtuel, disponible sur MacOS, Windows et Linux avec pCloud Drive. Plus besoin de jongler avec des périphériques de stockage : vos fichiers sont là où vous en avez besoin, accessibles depuis votre bureau, votre mobile (Android et iOS)

Et en bonus, pCloud inclut un lecteur audio et vidéo pour écouter votre musique ou regarder vos vidéos directement depuis le cloud. Alors, pourquoi se contenter de moins ? Avec pCloud, vous avez un stockage en ligne qui fait le job… et même plus !

Profitez d’un stockage cloud comme jamais avec la promo pCloud Black Friday 2024

Cette année, pCloud nous réserve des offres Black Friday spectaculaires, et c’est peu dire ! En un mot : c’est l’opportunité de faire le plein de stockage cloud à vie et de bénéficier d’outils de sécurité de pointe pour vos fichiers, tout en profitant de réductions allant jusqu’à 60 % !

Avec l’offre spéciale pCloud Black Friday 2024, profitez de pCloud Encryption pour une sécurité de niveau supérieur. Ce système de chiffrement client assure que seuls vous pouvez voir vos fichiers. Personne d’autre, pas même pCloud ! C’est la garantie de garder vos documents les plus sensibles à l’abri.

Et pour couronner le tout, pCloud Pass vous aide à gérer vos mots de passe. Finies les notes perdues ou les mots de passe oubliés. Avec une interface simple et sécurisée, pCloud Pass s’occupe de générer, sauvegarder et gérer tous vos mots de passe pour vous.

Ce Black Friday, investissez dans la tranquillité et la sécurité ! Rejoignez les millions d’utilisateurs qui font déjà confiance à pCloud et profitez jusqu’à 60 % de réduction !

Mais attention, l’horloge tourne ! Ces offres incroyables disparaîtront le 30 novembre, alors ne perdez pas de temps. Faites un choix malin, sécurisé et économique pour l’avenir de vos fichiers.

