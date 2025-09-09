pCloud anniversaire  : 20 Go gratuits à vie pour sécuriser vos fichiers

Cette rentrée, protégez vos fichiers comme jamais auparavant. Pour célébrer ses 12 ans, pCloud anniversaire offre 20 Go gratuits à vie à tout nouvel utilisateur. Une opportunité unique pour centraliser vos documents, photos, vidéos et profiter d’un cloud sécurisé et fiable, à la suisse. Mais attention : l’offre est limitée du 8 au 22 septembre.

pCloud, avec 22 millions d’utilisateurs répartis dans 134 pays, a prouvé sa valeur : 0 faille, sécurité suisse et une fiabilité à toute épreuve. Pour ses 12 ans, la plateforme offre une promotion rare et limitée : 20 Go gratuits à vie pour tous les nouveaux utilisateurs, disponibles uniquement du 8 au 22 septembre 2025.

Que vous soyez un particulier ou une famille, cette promotion vous permet de découvrir un cloud sûr et performant sans engagement. Une fois dans l’écosystème pCloud, vos fichiers profitent d’une protection pour toujours : investissement unique, tranquillité permanente.

pCloud : 20 Go gratuits à vie… et vos fichiers ne vous échapperont jamais

Il est temps d’arrêter de jouer avec vos souvenirs. Vos photos de vacances, vos documents de travail, vos vidéos préférées… Tout ce que vous tenez à garder précieusement mérite mieux que des dossiers dispersés sur votre téléphone, votre ordinateur ou des clés USB qui disparaissent au mauvais moment. Cette rentrée, pCloud souffle ses 12 bougies et vous gâte avec une promotion à ne pas manquer : 20 Go gratuits à vie pour tout nouvel utilisateur. Mais attention… l’horloge tourne. Du 8 au 22 septembre seulement. Une opportunité qui ne se représentera pas.

Avec pCloud, tous vos fichiers sont centralisés, accessibles instantanément et protégés avec la rigueur suisse. Chaque document se trouve chiffré, chaque photo à l’abri et chaque vidéo sous contrôle. Vous êtes le maître absolu de votre univers numérique.

Mais ce n’est pas qu’un coffre-fort numérique ! C’est un arsenal pour maîtriser votre vie numérique, pour transformer le chaos en contrôle total.

La puissance de pCloud entre vos mains

pCloud ne se contente pas de stocker vos fichiers. Il les dompte. Avec pCloud drive, chaque fichier sur votre ordinateur devient un allié : visible, accessible, mais verrouillé dans le cloud. Fini les recherches interminables, fini les pertes de temps. Vous avez le contrôle total, instantané et sécurisé.

Avec pCloud Backup, chaque document, chaque photo, chaque vidéo bénéficie d’une sauvegarde automatique avec historique de 30 jours. Une suppression accidentelle ? Un crash de votre disque ? Rien n’est perdu. Tout peut être restauré en un éclair. Vous respirez, vous créez, vous partagez… sans jamais craindre le chaos numérique.

Le lecteur multimédia intégré transforme vos fichiers en expérience immédiate. Regardez, écoutez, profitez, et partagez d’un clic grâce aux liens protégés ou aux dossiers collaboratifs. Vos vacances, vos projets professionnels, vos playlists préférées… tout devient fluide, rapide, presque magique.

Et le meilleur ? Avec 20 Go gratuits à vie, vous pouvez tester cette puissance maintenant, sentir la liberté, goûter à la sécurité et à l’organisation ultime… avant que la promotion ne disparaisse. Et si vous hésitez… souvenez-vous : cette offre est limitée, irréversible et irrésistible.

Pcloud anniversaire : agissez maintenant

L’offre 20 Go gratuits à vie n’est disponible que jusqu’au 22 septembre 2025. Rejoignez dès aujourd’hui les millions d’utilisateurs qui ont déjà choisi la sécurité, la simplicité et la sérénité numérique. Protégez vos fichiers pour longtemps et facilitez votre quotidien dès maintenant

