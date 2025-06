One Piece saison 2: Voici la différence entre le Chopper de l’anime et celui de Netflix

Alors que la saison 2 de la série One Piece de Netflix est sur le point d’arriver sur les écrans, les fans se demandent comment les animateurs adapteront Chopper. Et là, boom ! C’est fait ! Voici les premières images de ce mignon petit renne en prise de vue réelle !

En effet, Netflix nous présente un petit personnage parfaitement animé en CGI. On est très loin de l’anime. Mais ce Chopper est super craquant !

Chopper : le médecin de l’équipage de Mugiwara selon Netflix

A tous les fans, vous souvenez-vous de Chopper à ses débuts ? Ce petit renne qui se tient sur 2 pattes porte un chapeau en feutrine rouge avec une croix arrive dans la saison 2 de la série One Piece.

Bien qu’il s’agit cette fois d’un personnage animé en CGI, sa voix et ses mimiques faciales sont celles de l’actrice de Superman et des Gardiens de la Galaxie 3: Mikaela Hoover. Le résultat est assez bluffant, même s’il y a toujours quelques ajustements à faire au niveau de la distribution.

L’effet utilisé pour créer ce personnage pour la série live action est plutôt impressionnant. En effet, rien qu’en se basant sur le trailer dévoilé par Netflix, on voit que les détails de ce Chopper dans One Piece sont explicites. Sa fourrure et même les textures de son chapeau semblent naturels. Cela donne presque l’impression qu’il est réel!

Or, selon des informations données par la production, cette série ne dispose pas d’un budget colossal comme les blockbusters pour tourner. Non, depuis 2023, le projet fonctionne toujours avec le budget d’une série télévisée. C’est pourquoi, le travail effectué par les équipes est d’autant plus impressionnant.

Comparaison : Chopper 2D et Chopper 3D, qui est le meilleur ?

Unanimement, les fans de One Piece s’accordent à dire qu’aucune technologie, même chez Netflix, ne peut remplacer le charme original du Chopper de l’anime. Cet adorable personnage a des expressions qu’il est impossible de reproduire en CGI.

Mais là, la performance est tout de même saluée. Certes, le petit renne n’a pas encore été mis en avant avec les acteurs sur le plateau de tournage, mais il faut voir la suite de la série live action pour savoir comment il sera intégré.

Les difficultés auxquelles la production fait face

En effet, il aurait été possible d’animer ce Chopper de la série One Piece comme Lucasfilm a animé bébé Yoda. Mais comme le petit médecin se déplace, parle et combat très souvent en plus de veiller au bien-être de l’équipage, cela aurait été difficile. Appliquer des effets pratiques à ce personnage, ce n’est pas de la tarte.

D’ailleurs, les réactions de Chopper sont toujours exagérées. Elles sont pareilles aux pitreries de Luffy qui font partie de son attrait. De ce fait, il est impossible de capturer une large palette d’émotions avec une marionnette pratique, ou même une marionnette améliorée par des images de synthèse.

Par contre, le fait de passer au tout numérique permet d’être plus libre quant à l’interprétation de Chopper en prise de vue réelle. Et on peut remercier Mikaela Hoover de savoir jouer le personnage.

