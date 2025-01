OFF : le RPG culte arrive sur Nintendo Switch et Steam en 2025

Le RPG indépendant OFF, sorti en 2008 et devenu culte grâce à son atmosphère unique, revient en 2025. Cette édition définitive arrive sur Nintendo Switch et Steam, elle offre une nouvelle expérience enrichie pour les fans et les nouveaux joueurs.

Un classique qui inspire encore

J’ai découvert qu’OFF, développé par le Belge Mortis Ghost, est considéré comme l’un des RPG indépendants les plus influents des 20 dernières années. Avec plus d’un million de téléchargements, le jeu a marqué son époque grâce à sa narration surréaliste, ses personnages inoubliables et son univers monochromatique. Toby Fox, le créateur d’Undertale, cite même OFF comme une source d’inspiration majeure dans son Art Book.

Cette version 2025 propose plusieurs nouveautés. On y trouve un système de combat repensé, des améliorations d’équilibrage, ainsi que de nouvelles zones et des boss cachés. Je trouve intéressant que cette édition inclut enfin une traduction anglaise officielle pour rendre le jeu accessible à un public encore plus large.

Une expérience enrichie sur Nintendo Switch

En plus de sa sortie numérique, OFF bénéficie d’une édition physique sur Nintendo Switch. Pour moi, cette édition est un véritable trésor pour les collectionneurs. La boîte inclut le jeu, une figurine bobblehead du Batteur, des cartes du Zodiaque, une bande dessinée signée Mortis Ghost et d’autres objets exclusifs. Ces éléments renforcent le lien entre les fans de longue date et cet univers surréaliste. Ryan Alyea, de Fangamer, explique : « Porter un jeu qui a commencé comme un titre RPG Maker 2003 gratuit vers des plateformes modernes n’a pas été un jeu d’enfant, mais cela nous a paru être le projet parfait. »

Une sortie accompagnée de produits dérivés

Le retour de OFF ne s’arrête pas à sa version numérique et physique. Une gamme de produits dérivés est également prévue. Elle inclut des vêtements, des accessoires et même une peluche du Juge. Pour moi, ces objets permettent aux fans de prolonger l’expérience dans leur quotidien. Avec cette nouvelle édition, Mortis Ghost et Fangamer réussissent à rendre ce classique culte encore plus accessible. Le jeu promet de captiver une nouvelle génération de joueurs et bien sûr, de raviver la passion des fans historiques.

Le retour d’OFF sur Nintendo Switch et Steam en 2025 est une célébration d’un jeu culte. Entre innovations, édition physique et produits dérivés, cette sortie offre une expérience complète. Ce RPG indépendant continue de démontrer son influence et son intemporalité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.