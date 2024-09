Nouveautés Aqara : solutions intelligentes pour la sécurité et l’éclairage à l’IFA 2024

Aqara, leader mondial de l’IoT, présente ses nouvelles solutions pour maisons intelligentes à l’IFA 2024. La marque renforce la sécurité, l’efficacité énergétique et l’interopérabilité avec des produits innovants. Aqara s’engage avec Matter, collabore avec Home Assistant et intègre Tesla pour offrir une automatisation avancée. Découvrez les nouveautés pour une maison plus connectée et sécurisée.

Aqara étend son offre de sécurité domestique

À l’IFA 2024, Aqara dévoile des produits pour améliorer la sécurité des foyers. Parmi eux, le Hub caméra G5 Pro, une première pour l’extérieur, offre une vision nocturne en couleurs et une détection IA sophistiquée des visages, véhicules, animaux, et colis. Compatible avec les grandes plateformes comme Apple Home, Alexa, Google Home, et SmartThings, la G5 Pro promet une surveillance complète avec synchronisation NAS local et cloud. Pour les garages, le kit de contrôleur de porte de garage T2 permet de gérer jusqu’à deux portes via géolocalisation et assistants vocaux. Aqara présente aussi le contrôleur de vanne T1. Celui-ci coupe automatiquement l’eau ou le gaz en cas de fuite, et le Détecteur de fumée, avec une sirène puissante et une autonomie de 10 ans.

Nouveaux produits pour l’éclairage et le contrôle intelligent

Aqara enrichit son portefeuille de produits pour le marché européen avec de nouveaux interrupteurs muraux H2 EU et l’ampoule LED T2. Les interrupteurs, compatibles avec Thread et Zigbee, permettent une installation facile, même dans les maisons sans fil neutre. Aqara offre aux utilisateurs le choix entre l’intégration native avec Matter et les fonctionnalités avancées de Zigbee. Cq’est le cas de la surveillance de la consommation d’énergie. L’Ampoule LED T2, disponible en versions RVB et CCT, propose jusqu’à 16 millions de couleurs. Elle s’adapte ainsi à toutes les ambiances. Ces nouvelles solutions sont conçues pour rendre les maisons plus intelligentes et économes en énergie. L’installation et l’utilisation au quotidien sont plus que faciles.

Intégration avancée avec Matter et partenariats stratégiques

Aqara renforce son engagement envers Matter avec le Hub M3, qui introduit une fonction de pontage avancé pour synchroniser les automatisations Aqara avec d’autres plateformes compatibles. Aqara annonce également son partenariat avec Home Assistant. C’est essentiel pour améliorer l’expérience des utilisateurs grâce à une compatibilité élargie avec divers appareils.

Aqara intègre les véhicules Tesla à ses routines en termes d’automatisations comme la recharge pendant les heures creuses ou l’activation de la climatisation en lien avec d’autres actions domestiques. Cette ouverture à de nouvelles collaborations et technologies marque une étape majeure pour Aqara dans la maison connectée. La marque tient à montrer des possibilités infinies pour une gestion intelligente de l’énergie et de la sécurité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.