Les nouveautés de Tineco pour une maison intelligente à l’IFA 2024

Lors de l'IFA Berlin 2024, Tineco, leader en innovation pour les maisons intelligentes, a présenté une gamme de produits qui redéfinissent les standards du nettoyage et de la cuisine. Avec des solutions avancées pour sols, tapis et cuisines, Tineco marque un tournant technologique. La marque mise sur des fonctionnalités pratiques et innovantes.

Les visiteurs de l'IFA Berlin 2024 peuvent découvrir les produits de Tineco au stand NO.405 dans le Hall 9.1 du 6 au 10 septembre. Cette exposition offre une opportunité unique de voir en action des technologies qui transforment les foyers modernes. Des démonstrations et des experts sont sur place pour présenter ces innovations qui établissent de nouvelles normes dans les maisons intelligentes.

Des laveurs de sols qui simplifient le quotidien

Tineco introduit le FLOOR ONE Stretch S6, un laveur de sols phare équipé de la technologie FlashDry. Ce modèle unique sèche instantanément les surfaces. En effet, il élimine tout résidu d'eau et réduit les risques de glissade. Son design à 180° permet de nettoyer aisément sous les meubles grâce à un dégagement de seulement 13 cm, tandis que la technologie MHCSB assure l'utilisation continue d'eau fraîche pour des résultats impeccables. L'innovation iLOOP ajuste automatiquement la puissance d'aspiration selon le niveau de saleté, ce qui optimise chaque session de nettoyage.

En plus du Stretch S6, Tineco propose des modèles tels que le FLOOR ONE SWITCH S7, qui alterne facilement entre lavage des sols et aspiration, et le FLOOR ONE S7 FlashDry avec un système de séchage à air chaud à 70°C. Ces appareils, conçus pour répondre à divers besoins, confirment le leadership de Tineco dans le domaine des laveurs de sols intelligents.

Des aspirateurs sans fil pour un nettoyage efficace

Les nouvelles références d'aspirateurs sans fil de Tineco redéfinissent l'expérience utilisateur. Le PURE ONE Station 5, lancé le 26 septembre 2024, offre une puissance d'aspiration de 175W et une autonomie de 70 minutes. Avec sa station de nettoyage 3-en-1 et son système autonettoyant mains-libres, ce modèle simplifie l'entretien des grandes maisons. Le PURE ONE A50S, quant à lui, se distingue par sa brosse 3DSense qui s'adapte aux différents types de sol. Il assure un nettoyage complet et précis, même le long des bords et sous les meubles.

Ces aspirateurs intègrent le capteur intelligent iLoop qui ajuste automatiquement l'aspiration en fonction de la détection de la poussière. Cela garantit une efficacité maximale et purifie l'air grâce à un Système de Filtration en 5 étapes.

Nouveautés dans le nettoyage des tapis et la cuisine

Tineco lance également le Carpet One Cruiser, un appareil révolutionnaire pour le nettoyage des tapis, disponible dès le 4 septembre 2024. Doté de la technologie SmoothPower Tech, ce modèle facilite le déplacement sur les tapis, tandis que son système High-temp PowerDry à 75°C accélère le séchage. Il préserve ainsi la formation de moisissures. Le Carpet One Cruiser, initialement prévu pour le marché américain, pourrait arriver en France selon la demande des consommateurs.

Dans le secteur des appareils de cuisine, Tineco continue d'innover avec des produits comme le Oveni One, un four intelligent pour une cuisson précise, et le Chiere One, un cuiseur avancé, ainsi que le Chiere One Pro destiné aux professionnels. Bien que non encore disponibles, ces produits montrent l'engagement de Tineco à transformer la cuisine moderne. Technologie et commodité sont les deux mots qui résument bien les offres de la marque.

L'IFA Berlin 2024 illustre parfaitement l'approche pionnière de Tineco en matière de maison connectée avec ses solutions de nettoyage et de cuisine qui allient performance et praticité. Ces produits soulignent la volonté de Tineco de faciliter le quotidien avec des technologies de pointe adaptées aux besoins des consommateurs modernes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

