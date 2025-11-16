Nissan dévoile le nouveau Pathfinder 2026, plus moderne et plus sauvage

Nissan relance le combat des SUV avec le Pathfinder 2026, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il arrive en rugissant ! Plus musclé, plus futé et résolument moderne, ce géant des chemins sauvages affiche un caractère bien trempé.

Calandre imposante, technologies dernier cri et une promesse d’évasion qui donne des fourmis dans les pieds : l’aventure n’attend plus que vous. Préparez-vous à dompter les territoires les plus hostiles avec style !

Nissan révèle le Pathfinder 2026 : une métamorphose signée de l’intérieur

Alors que Nissan modernise en profondeur sa gamme américaine, c’est au tour du populaire SUV familial Pathfinder de passer sous le scalpel. Le modèle 2026 dévoile un restylage subtil mais significatif, concentrant ses améliorations sur les technologies embarquées et le raffinement intérieur. De loin, les changements paraissent discrets, mais un œil averti remarquera immédiatement la nouvelle calandre plus large et épurée, dont les inserts réduits s’étendent désormais jusqu’aux extrémités du pare-chocs. Ce visage actualisé s’aligne résolument sur le nouveau langage stylistique de la marque.

Une identité visuelle affûtée et de nouvelles couleurs

Le Pathfinder 2026 se pare d’une teinte inédite nommée Baltic Teal, tandis que les badges extérieurs adoptent une finition satinée du plus bel effet. La version Platinum bénéficie d’exclusivités avec des jantes de 20 pouces au design redessiné et des barres de toit désormais noires sur les finitions SL et Platinum. Ces modifications esthétiques, bien que mesurées, donnent au SUV une présence plus moderne et affirmée, prouvant que les ajustements ciblés peuvent transformer profondément le caractère d’un véhicule.

L’habitacle, véritable théâtre des innovations

Le cœur de la métamorphose bat dans l’habitacle, où Nissan installe désormais de série un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les versions SL et Platinum gagnent un écran numérique identique pour les instruments. Le chargeur sans fil a été complètement repensé avec un système de refroidissement amélioré, un alignement magnétique et une puissance passant de 5 à 15 watts. Ces évolutions transforment l’expérience de conduite au quotidien.

Des aides à la conduite repensées pour l’aventure

Nissan équipe les versions Rock Creek, SL et Platinum d’une caméra surplombante haute définition, tandis que la fonctionnalité « capot invisible » fait son retour. Particulièrement utile sur les chemins accidentés, ce système offre une visibilité à travers le capot et le compartiment moteur, devenant un allié précieux pour les aventuriers. Le Pathfinder Rock Creek conserve ses sept modes de conduite et la transmission intégrale de série, confirmant sa polyvalence entre ville et nature.

Une mécanique éprouvée pour affronter l’avenir

Sous le capot, le fidèle V6 3.5 litres de 284 chevaux et le boîtier automatique à neuf rapports sont reconduits, assurant des performances éprouvées. La capacité de remorquage reste inchangée avec 6 000 livres pour les versions bien équipées. Le Pathfinder 2026 s’annonce donc comme une évolution réfléchie, combinant une mécanique fiable avec des technologies de pointe. Sa présentation officielle au Salon de Los Angeles ce mois-ci précédera l’annonce des tarifs, qui devraient légèrement augmenter par rapport au modèle 2025 actuel.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn