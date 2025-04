Narwal s’invite dans les rayons Darty avec ses aspirateurs robots tech

Narwal franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement européen. La marque annonce son arrivée dans les magasins Darty et sur les sites de Fnac Darty. Ce partenariat stratégique vise à renforcer sa visibilité en France, avec une présence dans plus de 200 points de vente. 3 modèles de robots laveurs haut de gamme sont désormais proposés pour répondre aux besoins variés des consommateurs.

Une percée significative sur le marché français

Depuis le 15 avril, les robots aspirateurs laveurs de la marque Narwal ont fait leur apparition dans plusieurs magasins Darty, notamment à Paris Beaugrenelle, Lyon Limonest ou encore La Défense. Ils sont également accessibles en ligne via les sites de Fnac et Darty. Cette entrée dans la grande distribution française n’est pas anodine. Elle symbolise une volonté claire : accélérer la conquête du marché européen. Pour cela, l’entreprise s’appuie sur un acteur incontournable.

« Ce partenariat avec Fnac Darty marque une nouvelle phase dans notre développement », commente Hower Wu, Senior Vice President de Narwal Robotics. Pour le groupe, l’enjeu est de taille : se positionner comme une référence du robot domestique dans une région où la concurrence est à la fois rude et bien établie.

Une gamme technologique taillée pour le grand public

Trois modèles sont actuellement proposés en magasin. Le Freo X Ultra, affiché à 899€, mise sur une station de base optimisée et des capacités de détection accrues. Son système LIDAR permet une cartographie rapide, adaptée aux intérieurs complexes. Le Freo Z Ultra (999€), de son côté, promet une autonomie complète avec des fonctions intégrées de lavage, séchage et vidange automatique. Il peut identifier jusqu’à 120 objets au sol, ce qui en fait un allié précieux dans les environnements encombrés.

Mais c’est le Freo Z10 Ultra qui attire particulièrement l’attention. Ce modèle haut de gamme à 1299€ embarque une double caméra, une double puce et les dernières avancées de Narwal en intelligence artificielle. Grâce à ses technologies propriétaires, il adapte ses cycles de nettoyage en temps réel selon les surfaces et la saleté détectée. Sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa le place parmi les plus performants du marché.

Un positionnement stratégique dans une distribution en mutation

Ce partenariat intervient alors que le marché de la grande distribution rebat ses cartes, notamment dans le secteur de la maison connectée. Fnac Darty renforce son offre de produits intelligents à forte valeur ajoutée. L’enseigne mise ainsi sur un public de plus en plus technophile, prêt à investir dans des équipements performants et automatisés.

Narwal, de son côté, cherche à s’inscrire dans cette dynamique avec une approche haut de gamme assumée. Le choix d’une présence progressive illustre une stratégie calibrée : viser d’abord les zones à fort potentiel, tester les retours consommateurs, puis déployer à plus large échelle si la demande suit. Une approche qui tranche avec le rouleau compresseur habituel des marques chinoises et qui révèle un virage plus maîtrisé, plus mature.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

