J’ai testé le Narwal Freo Z Ultra ! Le meilleur aspirateur robot de 2025 ? 

Le Narwal Freo Z Ultra est un robot aspirateur et laveur haut de gamme, conçu pour automatiser le nettoyage des sols avec une efficacité remarquable. Doté de technologies avancées, il vise à offrir une expérience de nettoyage quasi autonome pour les utilisateurs exigeants.

Mais la question qu’on se pose est la suivante : le Narwhal Freo Z Ultra est-il le robot aspirateur le plus impressionnant de l’année ? Avec des fonctionnalités avancées et des améliorations notables par rapport au Freo X Ultra, ce modèle veut s’imposer comme une référence du marché. Après l’avoir testé en profondeur, voici mon avis.

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids du robot aspirateur : 355 × 350 × 109,6 mm | 4,5 kg

: 355 × 350 × 109,6 mm | 4,5 kg Dimensions et poids de la station de base : 430,8 × 462 × 388,3 mm | 12,3 kg

: 430,8 × 462 × 388,3 mm | 12,3 kg Puissance d’aspiration : 12 000 Pa, idéale pour les poils d’animaux et tapis

: 12 000 Pa, idéale pour les poils d’animaux et tapis Pression des serpillères : 1,2 kg pour un nettoyage en profondeur

: 1,2 kg pour un nettoyage en profondeur Rotation des mops : 180 tr/min pour éliminer les taches tenaces

: 180 tr/min pour éliminer les taches tenaces Technologie d’aspiration et de nettoyage : Tornado Suction (puissante et silencieuse), brosse certifiée anti-emmêlement, Edge Swing (Nettoyage précis des bords et plinthes)

: Tornado Suction (puissante et silencieuse), brosse certifiée anti-emmêlement, Edge Swing (Nettoyage précis des bords et plinthes) Auto-vidage : Sac de 2,5 L, jusqu’à 120 jours de poussière compressée

: Sac de 2,5 L, jusqu’à 120 jours de poussière compressée Nettoyage intelligent des serpillères : Lavage entre 104 °F et 140 °F et séchage à 167 °F

: Lavage entre 104 °F et 140 °F et séchage à 167 °F IA avancée : Reconnaît plus de 120 objets et prend des décisions de nettoyage intelligentes

: Reconnaît plus de 120 objets et prend des décisions de nettoyage intelligentes Contrôle : Via application mobile

Design et qualité de fabrication

Quand j’ai déballé le Narwal Freo Z Ultra, j’ai immédiatement été frappée par sa conception très soignée. Sa finition grise et épurée lui permet de s’intégrer dans n’importe quel intérieur, sans donner cette impression d’appareil encombrant qui gâche la déco. Mais il ne faut pas s’y tromper : sous cet aspect discret se cache un monstre de technologie.

Sa station d’accueil, bien que volumineuse, n’est pas là pour rien. Elle abrite un système d’auto-nettoyage ultra-complet et un réservoir de grande capacité pour la poussière et l’eau. C’est clairement un appareil conçu pour minimiser l’intervention humaine au maximum.

Un concentré de technologie au service du nettoyage

Le Narwal Freo Z Ultra pousse encore plus loin les innovations des versions précédentes. Grâce à ses deux caméras HD et sa puce AI, il identifie son environnement avec une précision bluffante. Fini les robots qui se jettent contre les meubles ou s’emmêlent dans les câbles ! Il repère plus de 120 types d’objets et ajuste son trajet en conséquence. J’ai même remarqué qu’il évitait soigneusement les petits accidents de mes animaux, ce qui m’a évité bien des mauvaises surprises.

Autre atout majeur : son système de nettoyage des plinthes, une première dans le monde des robots aspirateurs. Il arrive à décoller la poussière accumulée contre les murs et les meubles, là où d’autres modèles laissent parfois un petit résidu. Ajoutez à cela un capteur spécial tapis qui adapte l’aspiration en fonction du sol et un rouleau principal anti-enchevêtrement. Vous obtenez ainsi un robot prêt à affronter n’importe quelle surface.

Petit bémol tout de même : il ne possède pas de réservoir d’eau embarqué. Par conséquent, il doit retourner régulièrement à la station pour humidifier ses pads de lavage. Cela rallonge un peu les cycles de nettoyage, mais en contrepartie, cela garantit des serpillières toujours bien humides pour un lavage efficace.

Une station d’accueil ultra-performante

Si le Narwal Freo Z Ultra impressionne en tant que robot, sa station de base n’est pas en reste. Elle va bien au-delà d’un simple point de recharge. D’abord, elle gère l’auto-vidage de la poussière, ce qui permet jusqu’à 120 jours d’autonomie sans qu’on ait à intervenir. Elle assure également le lavage et le séchage des serpillières. Pour ce faire, elle utilise un système d’eau chaude qui atteint jusqu’à 167 °F pour éliminer les bactéries et les mauvaises odeurs.

D’ailleurs, j’ai apprécié l’option de mélange automatique de détergent, qui ajuste la quantité de produit en fonction du niveau de saleté détecté. En outre, les réservoirs sont généreux : 4,7 L pour l’eau propre et 4 L pour l’eau usée. Ces capacités permettent plusieurs cycles avant d’avoir besoin de les vider.

Un point à noter : la vidange automatique fonctionne bien. Cependant, en mode « smart », j’ai trouvé qu’elle se déclenche un peu trop fréquemment. Elle a notamment vidé le bac alors qu’il n’était pas encore totalement plein.

Des performances de nettoyage impressionnantes

J’ai testé le Narwal Freo Z Ultra sur différentes surfaces et avec plusieurs types de saleté pour voir ce qu’il avait dans le ventre. Sur moquette, il a récupéré 53 g sur 54 g de riz dispersé, soit un score quasi parfait. Sur carrelage, avec 130 g de litière pour chat, il a capturé 115 g, soit 88 %. C’est un résultat correct, mais légèrement inférieur au Freo X Ultra. En mode lavage, j’ai volontairement renversé de la sauce piquante : en un seul passage, plus aucune trace. Une vraie réussite !

Avec une puissance d’aspiration de 12 000 Pa, il excelle sur les sols durs et enlève 97,5 % des débris. Sur tapis, il fait un peu moins bien avec 85 % sur les poils courts et 89,5 % sur les longs. Ces chiffres sont légèrement en dessous de certains concurrents.

Mais là où il se distingue, c’est sur sa gestion intelligente des tâches. Grâce à son mode Freo AI, il repère les zones particulièrement sales et insiste dessus en adaptant ses passages. J’ai été impressionnée par sa capacité à retourner de lui-même à la station pour rincer ses pads avant de reprendre le nettoyage. Seul petit hic : la mise à jour de la carte peut être lente, surtout lorsqu’un tapis a été déplacé. Il lui faut parfois plusieurs minutes pour s’adapter aux changements de l’environnement.

Bruit et consommation énergétique

En mode standard, le Narwal Freo Z Ultra est relativement silencieux avec 60 dB. Toutefois, en mode puissance max, il grimpe à 70 dB, ce qui reste supportable. Concernant la consommation, j’ai mesuré 9 A et 1100 W lorsqu’il lave à l’eau chaude. Ce sont des chiffres corrects pour un aspirateur robot laveur aussi complet. Par contre, le séchage des pads prend entre 3 et 4 heures. Ce laps de temps peut sembler un peu long si vous voulez enchaîner plusieurs sessions dans la journée.

