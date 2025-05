J’ai testé le robot de piscine Aiper Scuba X1 : une révolution sans fil pour nettoyer sa piscine ?

Marre de passer des heures à nettoyer votre piscine ? Le Aiper Scuba X1 promet de s’occuper de tout, sans fil ni effort. Mais est-il vraiment aussi performant qu’il en a l’air ?

Je dois être honnête : nettoyer une piscine, ce n’est pas ce qu’on rêve de faire pendant un week-end ensoleillé. Entre les feuilles mortes, les insectes et le sable au fond, c’est toujours la corvée. Alors quand j’ai vu que le robot de piscine Aiper Scuba X1 promettait un nettoyage autonome, sans fil, rapide et surtout intelligent, j’ai sauté sur l’occasion de le tester.

Mais bon, entre les promesses marketing et la réalité, il y a parfois un monde. Le Aiper Scuba X1 est-il le robot miracle qu’on attendait tous pour enfin profiter pleinement de sa piscine sans galère ? Ci-après mon test complet, sans filtre.

Caractéristiques techniques

Type : Robot de piscine sans fil intelligent

: Robot de piscine sans fil intelligent Compatibilité : Piscines enterrées et hors-sol (liner, béton, carrelage, coque, etc.)

: Piscines enterrées et hors-sol (liner, béton, carrelage, coque, etc.) Taille de piscine recommandée : Jusqu’à 160 m²

: Jusqu’à 160 m² Profondeur minimale : 0,8 mètre

: 0,8 mètre Navigation : Système intelligent « WavePath™ »

: Système intelligent « WavePath™ » Autonomie : Jusqu’à 150 minutes

: Jusqu’à 150 minutes Temps de recharge : Environ 2h30

: Environ 2h30 Vitesse de déplacement : 18 mètres/minute

: 18 mètres/minute Modes de nettoyage : Fond seulement Fond + parois Mode rapide (Quick Clean)

: Système d’aspiration : Double moteur puissant

: Double moteur puissant Capteurs : Détection automatique des murs, obstacles et niveaux d’eau

: Détection automatique des murs, obstacles et niveaux d’eau Poids : 9,5 kg

: 9,5 kg Accessoires fournis : Station de recharge magnétique, cordon de récupération flottant

: Station de recharge magnétique, cordon de récupération flottant Indice de protection : IP68 (étanche)

Premiers ressentis sur le Aiper Scuba X1

Dès l’ouverture de la boîte, gros coup de cœur : le design est épuré, compact, presque futuriste avec son coloris blanc nacré et ses courbes douces. Pas de câbles encombrants ni de boîtier de contrôle externe : tout est intégré directement dans le robot.

La prise en main est ultra simple : tu le poses au bord de ta piscine, tu appuies sur un bouton, et hop, il se met au travail tout seul. Pas besoin de galérer avec un long câble électrique ou de craindre de t’emmêler : 100 % sans fil, c’est un vrai plaisir dès la première utilisation.

Le fonctionnement du robot de piscine Aiper Scuba X1

Le Scuba X1 démarre par une rapide analyse de ta piscine. Ensuite, il adopte un parcours organisé grâce à son algorithme WavePath™. Pas de déplacements aléatoires frustrants ici : le robot suit des trajectoires droites, optimisées pour couvrir toute la surface.

Pendant mon test, il a nettoyé le fond de ma piscine de 8×4 m en un peu plus d’une heure. De plus, en mode « fond + parois« , il s’est même attaqué aux murs sans faiblir en remontant avec une agilité impressionnante. Après, il a aspiré feuilles, sable, petits débris sans broncher. Aussi, la puissance d’aspiration est vraiment impressionnante pour un modèle aussi léger. Les filtres se remplissent vite (ce qui est bon signe !) mais restent faciles à retirer et à rincer. Les points forts bonus pour le Scuba X1 à la fin du cycle est qu’il se positionne tout seul au bord de la piscine pour faciliter sa récupération avec le cordon flottant. Donc, pas besoin de plonger pour aller le chercher.

L’autonomie et la recharge

Autonomie annoncée : 150 minutes, et dans mes essais, il a tenu environ 2h20 sans faiblir. C’est largement suffisant pour les piscines standards et même pour des bassins un peu plus grands. La recharge prend environ 2h30 sur la base magnétique fournie. Petit plus sympa : il y a des LED colorées sur l’appareil pour indiquer l’état de la batterie. Tu sais toujours où il en est sans devoir deviner.

Le Scuba X1 m'a réconcilié avec le nettoyage de piscine. Simple, efficace, sans contrainte de câble ni paramétrage compliqué : c'est un vrai bonheur à utiliser. Bien sûr, il faut accepter quelques limites (comme tous les robots), notamment pour les piscines très irrégulières. Mais pour un bassin standard, le gain de temps et de confort est énorme. On aime Nettoyage sans fil ultra pratique

Navigation intelligente WavePath très efficace On aime moins Moins performant sur les escaliers ou zones très spécifiques

Prix plus élevé que les modèles filaires classiques

Navigation intelligente WavePath très efficace On aime moins Moins performant sur les escaliers ou zones très spécifiques

Prix plus élevé que les modèles filaires classiques

Avis des utilisateurs

J’ai récemment acquis l’aspirateur de piscine sans fil AIPER et je suis globalement satisfait de ses performances. L’installation est simple et l’appareil est prêt à l’emploi en quelques minutes. Avec ses deux moteurs puissants, il nettoie efficacement le fond de ma piscine hors sol, éliminant sable, feuilles et autres débris. Son autonomie de 90 minutes est suffisante pour couvrir toute la surface sans interruption.

Le système de stationnement automatique facilite grandement sa récupération après le cycle de nettoyage. De plus, l’entretien est aisé grâce à un filtre amovible qui se nettoie rapidement. Cependant, il est important de noter que cet appareil est principalement conçu pour les piscines à fond plat et ne grimpe pas sur les parois. En résumé, l’AIPER est un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution pratique et efficace pour l’entretien de leur piscine.

