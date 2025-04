Un chien robot assimilant les comportements humains, la startup Luna l’a développé

En Europe, une start-up spécialisée dans le domaine de la Tech a récemment dévoilé Luna, un chien robot dernière génération. Il est équipé d’un système nerveux numérique qui imite l’apprentissage humain et animal.

Par conséquent, cet animal conçu par l’homme pourra dans un futur proche aider ses propriétaires. Sans pour autant vouloir remplacer les vrais chiens, ce projet vise surtout à révolutionner la manière dont les machines interagissent avec leur environnement selon les concepteurs de Luna. Mais voyons cela de plus près.

Le chien robot Luna est une innovation Suédoise

Développé par la société suédoise IntuiCell, le chien robot Luna est l’une des premières applications de l’IA agentique physique. Cela signifie que cet animal mécanique peut prendre des décisions.

Il s’adapte à son environnement et effectue des missions de manière autonome, comme un vrai chien. C’est assez pratique pour les personnes désirant avoir ce genre de compagnon.

Une approche d’apprentissage unique pour un robot

Au lieu d’un ingénieur informatique, IntuiCell a l’intention de recruter un dresseur de chiens pour enseigner à Luna à marcher. C’est assez étrange. Mais comme c’est ainsi que les neurotransmetteurs de l’animal traite les informations, on fait avec.

Si les IA génératives résonnent via un ensemble de données, ici l’apprentissage du chien robot Luna se fait par imitation.

L’entreprise souhaite “offrir au monde ce que l’IA a toujours promis, mais qu’elle n’a pas encore réalisé. Des systèmes capables de penser et d’apprendre comme nous. Des machines qui peuvent réellement comprendre leur environnement et apprendre par instinct naturel, à l’instar des humains et des animaux, plutôt que d’être alimentées par des données synthétiques.”

La conception du chien robot Luna est inspirée du cerveau

Une intelligence considérée comme avancée évolue grâce à une interaction continue avec la réalité. C’est à partir de cette idée que les créateurs du chien robot Luna l’ont conçu. Les êtres vivants apprennent en traitant des flux infinis de données sensorielles. Chaque expérience est une leçon d’apprentissage.

Voilà pourquoi IntuiCell s’en inspire. La startup est fière d’avoir su convertir 600 millions d’années de connaissances, et ce concept a été traduit en logiciel. Le résultat est le tout premier système nerveux numérique capable d’apprendre de manière autonome. Puis, ils l’ont mis dans un robot canin.

Une révolution dans la robotique ?

Le chien robot Luna n’est pas une révolution en soi. Mais ce modèle est une version améliorée des inventions du même type qui ont déjà existé.

Or, comparé à une IA traditionnelle, ce système ne nécessite ni pré-entraînement ni simulations approfondies. Selon Reuters, cela marque un tournant dans l’enseignement de la robotique. En mettant l’accent sur l’apprentissage en temps réel plutôt que sur des instructions préprogrammées, une machine comme le chien robot Luna devient spéciale.

Une technologie futuriste ?

Au-delà des chiens robotisés, la technologie d’IntuiCell devrait être utile dans la robotique humanoïde et autonome. Les capacités d’adaptation de ces machines les rendent particulièrement adaptées à des environnements imprévisibles. Le chien robot Luna pourrait par exemple explorer l’espace, les missions en haute mer ou les interventions en cas de catastrophe, rapporte Reuters.

