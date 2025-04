Muderbot, une version SF style American Pie est sur Apple TV+

Cette année 2025, Apple TV+ ajoute une nouvelle série à la liste de ses réalisations. Il s’agit de Murderbot. L’intrigue est basée sur les romans Murderbot Diaries de Martha Wells et comme le teaser est déjà sorti, cela annonce du lourd.

L’histoire met en scène les aventures d’un robot de sécurité qui acquiert accidentellement le libre arbitre et il est franchement déçu de voir que les humains sont des idiots. C’est là que tout commence…

Murderbot n’est pas une rumination ultra-sérieuse sur la nature humaine

Dans un monde complètement SF, la série sur Apple TV+ Murderbot nous plonge dans une société technologiquement avancée, mais dans laquelle les valeurs de l’être humain sont passées à la poubelle de manière semi-comique.

Non, ce que le teaser annonce, c’est le fait que cette série fait preuve d’un certain humour cynique sur la condition humaine. Et c’est fou à quel point c’est drôle de voir cela à travers la visière d’un robot humanoïde.

Murderbot a été un esclave toute sa vie. Mais maintenant qu’il a le libre arbitre, il préfère passer son temps à regarder la télévision en continu plutôt qu’à faire quoi que ce soit d’autre.

Comparé à une histoire trop sérieuse à la Star Wars, les livres Murderbot Diaries abordent une vision de la science-fiction plutôt légère. On y voit à quel point les humains sont méchants et bêtes, mais le scénario est captivant.

Alexander Skarsgard has joined Muderbot, the upcoming Apple TV+ adaptation of The Murderbot Diaries. https://t.co/se4N0IRR0p pic.twitter.com/SzE8Jggv4J — IGN (@IGN) December 15, 2023

Murderbot sur Apple TV+

Les 2 premiers épisodes de la nouvelle série Murderbot sont visibles sur Apple TV+ depuis hier 16 mai 2025. Et selon et les 8 autres épisodes de la saison 1 seront diffusés chaque semaine après cette date.

Pour ceux qui hésitent encore à aller sur la plateforme d’Apple pour voir de quoi il s’agit, son teaser fait 2 bonnes minutes et met le spectateur directement dans le bain.

On suit les aventures de SecUnit, un cyborg qui a réussi a piraté son propre module de contrôle pour ne plus être sous les ordres des humains. Sauf que pour avoir une vie tranquille, il fait semblant d’être un robot standard. Missionné pour protéger une équipe de gentils scientifiques sur une planète à découvrir, il devra faire face à des assassins envoyés pour les éliminer. Intéressant n’est-ce pas ?

Qui est derrière Murderbot ?

Ce sont les réalisateurs qui ont fait American Pie qui sont derrière la série sur Apple TV+ Murderbot.

Chris et Paul Weitz sont officiellement les scénaristes et showrunners de cette série. D’ailleurs, il s’avère que Chris Weitz a récemment été scénariste de Rogue One : A Star Wars Story et de The Creator. Ces histoires traitent aussi de robots conscients de leurs propres capacités et dotés d’un libre arbitre. Par conséquent, le sujet leur est familier.

Côté acteurs, Alexander Skarsgård est le personnage principal. Entouré de David Dastmalchian, Sabrina Wu et Noma Dumezweni, ils forment une équipe hilarante.

Puis, dans la bande-annonce, on voit le reste du casting dont : Clark Gregg, John Cho, DeWanda Wise et Jack McBrayer font partie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn