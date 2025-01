Microsoft vient de créer une IA qui conçoit les matériaux du futur

Que diriez-vous si l’IA était capable de concevoir des matériaux que les hommes pourraient employer à bon efficient dans le domaine de l’automobile et des énergies renouvelables ? Cela paraît extraordinaire, n’est-ce pas ? Eh bien Microsoft a justement conçu une IA de ce type.

Plus précisément, Microsoft Research a présenté aujourd’hui son nouveau système d’intelligence artificielle puissant qui génère de nouveaux matériaux dotés de propriétés spécifiques, voici ce qu’il en est.

MatterGen, l’IA de Microsoft

Plutôt que de passer au crible des millions de composés existants MatterGen génère directement de nouveaux matériaux sur la base des caractéristiques souhaitées. C’est le même procédé que les générateurs d’images d’IA qui créent des images à partir de descriptions textuelles. Cette méthode est nettement plus rapide par rapport à l’approche traditionnelle qui peut prendre des années.

Tian Xie, directeur de recherche principal chez Microsoft Research et auteur principal de l’étude publiée aujourd’hui dans Nature décrit cette technologie comme étant « un nouveau paradigme pour la conception de matériaux ». L’IA permet de concevoir des matériaux entièrement nouveaux en fonction des contraintes et de ce qu’on lui présente et des propriétés souhaitées.

https://twitter.com/siddarthpaim/status/1880130608040669316

Comment le moteur d’IA de Microsoft fonctionne-t-il ?

MatterGen utilise un type d’IA spécialisé appelé modèle de diffusion. Il est similaire à ceux qui sont à l’origine de générateurs d’images comme DALL-E. Sauf qu’il est adapté pour travailler avec des structures cristallines tridimensionnelles. Il affine progressivement les arrangements aléatoires d’atomes pour en faire des matériaux stables et utiles répondant à des critères précis.

Les résultats dépassent les attentes de la science. Selon l’article publié sur le sujet. Les matériaux produits par MatterGen sont « 2 fois plus susceptibles d’être nouveaux et stables, et plus de 15 fois plus proches du minimum d’énergie local » que les IA précédemment utilisées dans ce domaine. Ces matériaux générés ont donc plus de chances d’être employés par l’homme et qu’il est physiquement possible de les créer.

Des applications concrètes pourraient transformer le stockage de l’énergie et l’informatique

M. Xie affirme aussi que « d’un point de vue industriel, le potentiel est énorme ». « La civilisation humaine a toujours dépendu des innovations matérielles. Si nous pouvions utiliser l’IA générative pour rendre la conception des matériaux plus efficace, cela pourrait accélérer les progrès dans des industries telles que l’énergie, les soins de santé et au-delà. »

Les implications de l’IA de Microsoft pourraient être considérables. Ces nouveaux matériaux stables pourraient être essentiels pour faire progresser les technologies de stockage de l’énergie, la conception des semi-conducteurs et la capture du carbone.

Par exemple, de meilleurs matériaux pour les batteries pourraient accélérer la transition vers les véhicules électriques. Tandis que des matériaux plus efficaces pour les cellules solaires pourraient rendre les énergies renouvelables plus rentables.

Microsoft donne un libre accès à cette technologie

Enfin, Microsoft a publié le code source de MatterGen sous une licence libre. Cela permet ainsi aux chercheurs du monde entier de s’appuyer sur cette technologie. Cette initiative pourrait accélérer l’impact du système dans divers domaines scientifiques.Le développement de MatterGen s’inscrit dans le cadre plus large de l’initiative AI for Science de Microsoft. Il vise à faire avancer les recherches scientifiques grâce à l’IA. Le projet s’intègre à la plateforme Azure Quantum Elements de Microsoft.

