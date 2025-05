Lilo & Stitch sort en salles et ce sera une très belle surprise, pour un live-action de Disney !

Apparemment, Disney n’en a pas fini avec les live-action puisqu’après Blanche Neige, le remake de Lilo & Stitch sort en salles pour le grand public. Et à ce qu’il paraît, son avant-première à Los Angeles fut un succès.Â

Comme lors de ce genre d’événement, le public est souvent trié sur le volet, voici quelques réactions qui ne font pas étalage de mièvreries. Pour apprécier un bon film, rien ne vaut des critiques objectives.

Le live-action 2025 de Disney : Lilo et Stitch

Les premières réactions sont unanimes : elles sont positives. Le live-action de Disney Lilo & Stitch remastré à la sauce 2025 ne sera pas un flop. C’est une certitude. Il a même été qualifié par Daniel Baptista de The Movie Podcast de « plus grande surprise » de l’année.Â

Comparé à la prestation de Rachel Zegler, l’adorable Lilo, interprétée par Maia Kealoha a directement séduit le public. Puis, ceux qui savent que Chris Sanders a déjà interprété la voix de Stitch en 2002 et sachez qu’il reprend de nouveau ce rôle. Pas mal hein ?

Aloha ! Une rencontre toujours aussi émouvante

L’histoire de Lilo & Stitch n’a pas changé. Mais si vous ne l’avez pas encore vu en 2002 voici le synopsis:Â

On est dans l’espace. Le conseil galactique est en train de juger un scientifique dénommé Jumba pour avoir créé l’Expérience 626. C’est un redoutable animal qualifié de “dangereux” pour la société, sauf qu’il parvient à s’échapper, vole un vaisseau et atterrit sur Terre.

Son arrivée colle pile au moment où une petite fille hawaïenne du nom de Lilo voit une étoile s’écraser près de sa maison. Le fugitif parvient à se sortir de la carcasse de son vaisseau pour se cacher dans un chenil. Et c’est là que Lilo le rencontre et décide de l’adopter, puisqu’il se fait passer pour un chien. La petite fille lui donne alors le nom de Stitch.

🚨Tom Cruise saute d’un avion.🛩️

Stitch fout le bordel sur Terre.🐨

Deux films, deux styles.

Mission: Impossible – The Final Reckoning et Lilo & Stitch débarquent au cinéma aujourd’hui. Prépare ton popcorn🍿 #MissionImpossible #LiloAndStitch pic.twitter.com/9SCXUOu8wg — FOCUS🍿 (@FOCUS582778) May 21, 2025

Quels sont les aspects du film qui ont été changés ?

En tout cas, les aspects les plus appréciés du premier film Lilo & Stitch ont été repris dans ce live-action de Disney. La profondeur émotionnelle entre Lilo et sa grande sœur Nani, interprétée par Sydney Elizebeth Agudong sont là .Â

Par contre, les personnages humanisés de Jumba et de l’agent Pleakley sont un peu différents. Si dans la version de 2002 Pleakley aimait se travestir en femme pour passer inaperçu pour un extraterrestre, là il n’en est rien.

De plus, selon plusieurs médias parlant de ce long métrage, le capitaine Gantu ne sera pas de la partie. C’est vraiment dommage mais pour des raisons de budget, il a été volontairement écarté du remake.

Un humour chaotique et réconfortant

Sinon, sur une note positive, le film ne manque pas d’humour. Le personnage de Stitch est toujours aussi comique quand il fait des grimaces et prépare un mauvais tour. Les critiques ont d’ailleurs été justes cette fois en saluant la capacité du film à équilibrer les scènes drôles avec des moments réconfortants.

Les rires sont donc au rendez-vous avec une touche de modernité, même si des moments dans l’histoire ont été modifiés. La performance de Maia Kealoha a été particulièrement mise en avant, la qualifiant de véritable étoile montante.

Une fusion magique de l’animation et de la réalité

Enfin, cette fois, il est certain que le public ne sera pas shooter toutes les secondes à coup de danses et de chansons idiotes comme dans Blanche Neige. Le live-action Disney de Lilo & Sticth fusionne très bien l’animation et la prise de vue réelle de manière convaincante.

Et les images de synthèse de Stitch lui-même sont d’une différence de jour et de nuit par rapport aux effets spéciaux désastreux de cette année sur les sept nains.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn