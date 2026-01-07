CES 2025 : LG dévoile CLOiD, robot pour maison sans corvées

LG CLOiD transforme la maison en espace sans corvées grâce à la robotique. Le robot de LG s’inscrit dans une vision Zero Labor Home pour libérer du temps aux utilisateurs.

Las Vegas s’apprête à accueillir un nouveau venu dans l’univers de la domotique : le robot LG CLOiD, présenté en avant-première au CES 2026. Ce petit bijou technologique s’inscrit dans la vision ambitieuse de la marque sud-coréenne : la “Zero Labor Home”.

LG CLOiD, un assistant domestique nouvelle génération

Jusqu’au 9 janvier au salon CES 2026, LG CLOiD incarne les ambitions robotiques de LG dans l’univers domestique. Bien plus qu’un simple gadget, ce robot humanoïde a été pensé comme un véritable assistant du quotidien.

Doté de deux bras articulés avec une grande amplitude de mouvement et de mains aux doigts indépendants, CLOiD est capable d’exécuter des tâches ménagères précises. C’est le cas qu’il s’agisse de manipuler des objets ou d’interagir avec l’environnement. “L’objectif est clair : délester les utilisateurs des corvées répétitives et leur redonner du temps pour ce qui compte vraiment”, explique LG.

Une vision futuriste mais pragmatique : la Zero Labor Home

Avec CLOiD, LG se lance dans une stratégie plus large : celle d’un habitat où les tâches ménagères s’effacent au profit du confort et du bien-être. La vision “Zero Labor Home, Makes Quality Time” portée par LG propose de réinventer notre rapport au foyer. Grâce à l’intelligence artificielle embarquée, le robot est capable d’adapter ses actions aux habitudes de la maison. Il est en mesure d’apprendre au fil du temps et de proposer des services de plus en plus pertinents. La technologie devient ici un levier pour une qualité de vie améliorée, avec une ambition assumée : faire de l’automatisation domestique une norme accessible.

Un investissement stratégique dans la robotique

LG ne cache pas ses ambitions dans le secteur. En plus du lancement de CLOiD, le groupe coréen renforce ses capacités avec la création du HS Robotics Lab au sein de sa division Home Appliance Solution. L’objectif est double : accélérer le développement de nouvelles technologies robotiques et structurer un écosystème de recherche à l’échelle internationale. Des partenariats sont déjà en cours, tant en Corée qu’à l’étranger. Cela positionne LG comme un acteur central de la robotique appliquée à l’habitat.

