LG prépare un show IA inédit à l’IFA 2025 de Berlin

Du 5 au 9 septembre 2025, LG Electronics dévoilera à Berlin son concept « AI Appliances Orchestra » et sa solution AI Home. Une annonce qui s’impose déjà comme l’un des moments forts de l’IFA.

Dans quelques semaines, LG Electronics marquera les esprits à l’IFA 2025 avec un stand placé sous le signe de l’intelligence artificielle. Du 5 au 9 septembre 2025 à Berlin, la marque présentera son « AI Appliances Orchestra », une expérience immersive qui incarne sa vision de la maison connectée. Les visiteurs pourront explorer la solution AI Home et découvrir ThinQ ON, le centre de commande IA conçu pour enrichir la vie quotidienne. Pour ceux qui ne pourront pas voyager, LG diffusera l’événement en direct sur sa chaîne YouTube.

Une invitation orchestrale qui donne le ton

À quelques semaines de l’événement, LG a déjà marqué les esprits avec une invitation au visuel fort : FURON, son assistant AI Agent, se dresse en chef d’orchestre, tandis que les appareils électroménagers IA de la marque s’alignent comme des musiciens. L’image illustre parfaitement le message que le groupe souhaite faire passer : l’ère de l’IA domestique n’est plus une addition de gadgets isolés, mais une symphonie connectée.

Derrière ce concept baptisé « LG AI Appliances Orchestra » se dessine la volonté de séduire le public européen avec une vision où la technologie se met au service d’un quotidien fluide, intuitif et coordonné. L’IFA servira donc de scène pour donner vie à cette promesse et affirmer le rôle de LG comme compositeur d’une nouvelle harmonie numérique dans la maison.

AI Home et ThinQ ON au cœur de l’expérience

Sur son stand du hall 18, LG proposera une immersion concrète dans AI Home, présenté comme la clé de voûte de son écosystème intelligent. Au centre de cette démonstration se trouve ThinQ ON, son hub IA avancé, conçu pour orchestrer la communication entre les appareils LG et des services tiers. Ce système met ainsi en avant l’idée d’ouverture et de compatibilité élargie, une stratégie particulièrement adaptée au marché européen dans lequel la diversité des usages est forte.

L’enjeu pour LG est clair : convaincre les visiteurs que ses produits ne se contentent pas de gagner en autonomie, mais qu’ils interagissent avec cohérence, anticipent les besoins et s’adaptent aux modes de vie. Puisque la bataille se joue autant sur l’expérience que sur la performance, ce positionnement pourrait se révéler stratégique.

Un salon physique et digital pour toucher le monde

LG sait aussi que l’IFA attire un public global au-delà des seuls visiteurs berlinois. C’est pourquoi la marque mise sur une double visibilité : démonstration en direct au salon et diffusion sur YouTube via la chaîne LG Global dès le 5 septembre 2025. Une manière d’amplifier l’impact et de transformer l’événement en vitrine mondiale. Vous l’aurez compris ! Les grands salons technologiques deviennent hybrides, avec un relais digital qui prolonge l’expérience au-delà des halls d’exposition.

Pour LG, c’est l’occasion de renforcer son image de pionnier de l’IA domestique et de rappeler que l’innovation électroménager n’est plus un sujet technique, mais culturel. D’ici là, la curiosité monte et le compte à rebours est lancé ! Dans moins de trois semaines, le public pourra découvrir si l’« orchestre » promis par LG joue réellement en parfaite harmonie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn