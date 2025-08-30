Geely Starshine 6 : les premières images de la rivale des berlines hybrides à petit prix

Voici la Starshine 6, la nouvelle PHEV de Geely Galaxy qui promet de secouer le marché des berlines hybrides avec un rapport style/performance/prix ultra-agressif. Avec son design audacieux, et ses autres atouts, elle vise clairement les références du segment.

Et devinez quoi ? Son tarif devrait être inférieur à 115 800 RMB… de quoi faire trembler la concurrence. Bienvenue dans l’ère de l’hybridation accessible !

Geely Galaxy Starshine 6 : la nouvelle hybride accessible qui veut séduire la Chine

Le 27 août 2025, Geely Galaxy a dévoilé les images officielles de sa nouvelle berline hybride rechargeable, la Starshine 6. Positionnée en dessous de la Galaxy A7 (dont le prix varie entre 81 800 et 117 800 yuans), elle vise clairement le marché des hybrides abordables sans sacrifier le style ni la technologie.

Avec son design hérité de la gamme Galaxy et des performances hybrides prometteuses, la Starshine 6 pourrait bien bousculer les conventions.

Un design qui mise sur l’élégance et la simplicité

La Starshine 6 reprend le langage stylistique « Galaxy Ripple » de la marque. En effet elle a une calandre polygonale agrémentée de bandes chromées verticales, des phares effilés et une prise d’air inférieure dynamique.

À l’arrière, les feux traversants à plusieurs niveaux, un spoiler de toit et un bouclier argenté ou noir lui confèrent une allure équilibrée. Contrairement à la tendance des poignées cachées, Geely a opté pour des poignées classiques. C’est un choix pragmatique qui pourrait ravir les puristes.

Des dimensions généreuses pour une berline compacte

En termes de dimensions elle fait 4,81 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,49 mètre de haut. Puis, cette auto a un empattement de 2,76 mètres. La Starshine 6 offre un encombrement respectable pour son segment.

Son poids à vide de 1 505 kg et 1 580 kg selon les versions la placent dans la moyenne des hybrides rechargeables. Les jantes de 16 ou 17 pouces et le toit ouvrant optionnel complètent une offre équilibrée.

Une motorisation hybride éprouvée

La Starshine 6 devrait embarquer le système Thor EM-i de Geely, déjà présent sur la Galaxy A7. Sous le capot, on retrouve un moteur thermique 1.5L de 110 chevaux, couplé à une batterie LFP de 8,5 kWh ou 17 kWh (fournie par CALB-Tech).

Ce modèle offre respectivement 50 km et 100 km d’autonomie électrique (cycle WLTC). Puis, la vitesse maximale est annoncée à 180 km/h. Si la puissance du moteur électrique et l’autonomie totale restent à confirmer, le système promet déjà efficacité et sobriété.

Une concurrence féroce dans le segment des hybrides

Face à des modèles comme la Galaxy A7 – qui propose déjà une motorisation similaire avec des autonomies CLTC de 70 km et 150 km – la Starshine 6 se positionne comme une alternative plus accessible.

Son prix probablement inférieur à 80 000 yuans soit 9 592€ est un atout majeur. C’est cela qui pourrait séduire les urbains cherchant une berline économe sans renoncer au style. Reste à connaître les détails finaux : motorisation électrique, autonomie combinée et équipements. Une chose est sûre : Geely continue d’innover pour dominer le marché des hybrides en Chine.

