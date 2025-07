Les 4 Fantastiques Premier pas : Classement des méchants du film que vous devez connaître

Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas débarque avec un impressionnant arsenal de 8 méchants Marvel ! Si certains jouent un rôle clé dans l’intrigue, d’autres sont montrés à travers des caméos.

Mais une chose est sûre, le film prouve que notre équipe de héros légendaires a déjà croisé le fer avec une galerie de menaces bien avant de rejoindre le MCU. Et attention, la scène post-générique lève le voile sur un futur ennemi qui pourrait bien éclipser tous les autres…allez c’est parti ! Voici les notre classement, des simples figurants aux véritables dangers !

8. Diablo, le Magicien & le Maître des Marionnettes

Ces trois méchants sont regroupés ici en raison de leur rôle mineur dans le film 4 Fantastiques Premier pas. Cela explique leur place en bas du classement malgré leur statut d’antagonistes iconiques des premiers comics Marvel.

Dans le film, ils ne sont mentionnés qu’une seule fois quand Reed Richards explique surveiller leurs activités depuis la grossesse de Sue. Mais, c’est aussi la preuve qu’ils ne constituent pas une réelle menace. Le fait que les autorités de la Terre-828 les maîtrisent sans l’aide des Quatre confirme leur faible dangerosité.

7. l’Homme-Taupe

Ensuite, interprété par Paul Walter Hauser, le méchant dit l’Homme-Taupe entame un arc de rédemption grâce à la diplomatie de Sue Storm dans le film 4 Fantastiques Premier pas. Bien que le montage d’ouverture mentionne que c’est un ancien ennemi de ces héros, son statut d’allié le rend moins menaçant que d’autres. Il reste toutefois plus actif que le trio précédent.

6. le Penseur Fou

Par la suite, apparaissant brièvement dans le montage initial, le Penseur Fou est un méchant que l’équipe a directement combattu. Bien que simplement évoqué, son absence de repentir (contrairement à l’Homme-Taupe) et ses plans machiavéliques le rendent plus dangereux.

5. Giganto

Sinon, présenté dans une publicité Little Caesars avant le film, Giganto affronte physiquement les Quatre dans une séquence spectaculaire. Sa force brute et son impact sur les civils le placent au-dessus des vilains précédents. Bien que son apparition reste brève.

4. le Fantôme Rouge & les Super-Singes

Pour suivre, interprété par John Malkovich (finalement coupé au montage), le Fantôme Rouge devait avoir un rôle étendu. Mais ironiquement, ce vilain est absent du film final. Une scène montre Reed combattre l’un de ses singes. Mais c’est tout. Cela rappelle juste que cette menace était initialement plus développée.

3. la Surfeuse d’Argent

Puis, plus sérieusement, la Surfeuse d’Argent prouve immédiatement sa dangerosité : plus rapide que la Torche Humaine, capable de résister aux tirs des vaisseaux F4, et détruisant presque tous leurs portails. Son rôle clé dans la défaite de Galactus – qu’elle propulse dans un portail – démontre une puissance inégalée… sauf par son maître.

2. Galactus

Même affaibli par son obsession pour Franklin Richards, Galactus reste une force cosmique. Les Quatre héros ne le vainquent que grâce à une succession de coups de chance et au sacrifice ultime de Sue. Sa puissance intrinsèque le place juste derrière une seule personne.

1. Docteur Fatalis

Bien que n’apparaissant qu’en scène post-générique, Fatalis incarne la menace la plus grande de toute. Les comics le montrent capable de défier Galactus lui-même, et son rôle annoncé dans Avengers: Doomsday et Secret Wars (où il menacera le multivers entier) justifie amplement sa première place. Tous les héros Marvel devront s’unir pour le stopper – preuve ultime de sa dangerosité.

