Les annonces les plus attendues pour le Xbox Game Showcase

Dans peu de temps, le Xbox Games Showcase 2025 se tiendra le 8 juin à 13 heures (heure française), avec Phil Spencer annonçant que tous les jeux présentés seront disponibles sur le Game Pass.

En effet, bien que l’E3 ait disparu, juin reste un mois clé pour l’industrie du jeu vidéo. Après le Summer Game Fest du 6 juin, le Xbox Games Showcase sera suivi d’une présentation dédiée à The Outer Worlds 2. Mais voici la sélection de jeux qui sortiront sans doute cette année.

The Outer Worlds 2

L’une des annonces de jeu les plus attendues lors du Xbox Games Showcase 2025 c’est la sortie de The Outer Worlds 2. En effet, un direct entier est consacré au prochain RPG d’Obsidian Entertainment. The Outer Worlds est sorti en 2019, et le studio l’ayant développé n’a pas chômé depuis. La suite promet de plus grandes zones explorables, des ennemis et des armes variés, et la même satire insolente du capitalisme spatial sur-corporatisé.

Everwild

Ensuite, il pourrait s’avérer que le jeu Everwild soit présenté par Rare. C’est la première sortie majeure du studio depuis Sea of Thieves en 2018. Là, Everwild qui a longtemps été un mystère est sur la liste de Xbox Game Studios.

Etrangement, c’est un jeu en développement depuis 2014, car il a été remanié à plusieurs reprises. Mais désormais, il est prêt et sera présenté par Phil Spencer qui y a joué. En effet, une première version du jeu est parue en octobre dernier (via Xbox Era). Par conséquent, ce projet pourrait faire surface.

Gears of War : E-Day

Sinon, il est certain que cette année marquera le retour de Gears of War : E-Day. Et ce jeu sera sans doute présenté pendant le Xbox Games Showcase 2025. Ce sera son premier anniversaire. L’arrivée de Gears sur PlayStation a été annoncée par Gears of War : Reloaded. Mais E-Day n’est pas revenu sur le devant de la scène. Ce préquel voit le retour de Marcus Fenix et de Dom Santiago dans les rôles principaux, 14 ans avant le premier jeu.

State of Decay 3

Par la suite, State of Decay 3 pourrait refaire surface lors de cet événement. Il a été présenté lors du Xbox Games Showcase en 2024. Mais depuis, silence radio. Les cinématiques et les séquences de gameplay n’étaient pas particulièrement intéressantes. Mais cette fois, le public espère plus que des zombies se faisant tirer dans la tête. Un retour du mode coopératif est attendu et bien d’autres améliorations.

Perfect Dark

Sinon, le reboot de Perfect Dark ayant été annoncé pour la première fois en 2020 se concrétisera peut-être lors du Xbox Games Showcase de 2025. Ce jeu devrait être une simulation immersive. Assez attendu par de nombreuses personnes, ce premier jeu de The Initiative co-développé avec Crystal Dynamics, présente beaucoup d’incertitudes. Mais elles pourraient être dissipées.

Clockwork Revolution

Pour suivre, Clockwork Revolution d’InXile, le RPG steampunk à la première personne est aussi dans cette liste (même si ce n’est qu’une bande-annonce cinématique). Il a tout de suite suscité beaucoup d’intérêt en raison de son histoire. Le joueur est dans une ville de l’ère victorienne appelée Avalon. Et il y a des mécanismes de voyage dans le temps dans ce jeu.

Halo

Puis, des rumeurs circulent concernant le fait que Halo sera disponible sur la Nintendo Switch 2 et la PlayStation 5 ou non. Mais, il est certain que le jeu abandonnera le moteur Slipspace Engine d’Infinite et passera à l’Unreal Engine 5. Le public n’est pas sûr qu’un nouveau jeu de la franchise soit révélé. Mais une démonstration technique approfondie de ce que le studio peut faire avec le changement de moteur serait intéressante.

The Elder Scrolls 6

Enfin, ce n’est pas sûr mais le jeu The Elder Scrolls 6 pourrait être de la partie lors de cette édition du Xbox Game showcase 2025. Avant l’acquisition par Microsoft de ZeniMax et de ses filiales dont Bethesda fait parti, ce jeu a été officiellement révélé à l’E3 2018 avec rien de plus qu’un survol du paysage et une carte de titre. Maintenant, le public attend d’être surpris.

