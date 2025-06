Nintendo Switch 2 : jeux, bugs et polémiques

L’arrivée de la Nintendo Switch 2, suscite un mélange d’enthousiasme et d’appréhension. Alors que la console promet une révolution technologique, les craintes concernant les bugs, les problèmes de compatibilité et les polémiques tarifaires persistent. Les joueurs ont été nombreux à patienter pour la confirmation sur le catalogue de titres disponibles sur cette nouveauté, les performances et la politique de support à long terme.

La Nintendo Switch 2 est enfin là

Objet de nombreuses attentes, la Nintendo Switch 2 marque une évolution majeure. Elle conserve le concept hybride emblématique de son prédécesseur. La console portable originale (2017) utilisait un écran LCD 6,2 pouces en 720p. La Switch 2 adopte désormais un écran OLED 7 pouces en 1080p. Cela permet des couleurs plus vibrantes et des noirs plus profonds. Le mode docké évolue lui aussi. Il passe d’une sortie 1080p sur la première génération à une 4K dynamique. Cette amélioration repose sur une nouvelle architecture basée sur la technologie DLSS de NVIDIA.

La puissance est considérablement améliorée : le nouveau SoC Tegra personnalisé dépasse largement les capacités du Tegra X1 vieillissant de la Switch originale. La nouveauté accueille des jeux avec des graphismes proches de ceux des PS5 et Xbox Series X dans certains cas. La mémoire unifiée passe de 4GB LPDDR4 à 12GB LPDDR5, tandis que le stockage interne double (de 32/64GB à 128GB de base).

Rétrocompatibilité physique et numérique

La Nintendo Switch 2 marque une étape importante, mais garde ce qui a fait le succès de son prédécesseur. La console garde la rétrocompatibilité avec l’ensemble des jeux physiques et numériques de la première génération Switch, avec des améliorations techniques notables. Les manettes Joy-Cons, reconnaissables entre toutes, voient leur design légèrement affiné pour un meilleur confort de prise en main. Elles se transforment aussi en souris optiques. L’autonomie en mode portable fait un bond significatif, avec des sessions de jeu qui peuvent durer jusqu’à huit heures.

Article sur le même sujet :

Tout sur la Nintendo Switch 2

Nintendo déçoit les fans : les nouvelles cartouches de jeu ne contiennent pas de jeux sur la Switch 2

La partie technique évolue sensiblement avec l’adoption des dernières normes de connectique. Le port USB-C maintient des transferts plus rapides, tandis que la sortie vidéo en mode docké profite des avancées de l’HDMI 2.1. Les connexions sans fil bénéficient elles aussi d’une mise à jour importante avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Parmi les nouveautés les plus attendues, la fonction « Instant Resume » permet de reprendre instantanément plusieurs parties en cours. Les haut-parleurs ont été retravaillés pour offrir une meilleure qualité sonore, avec une réduction notable des bruits parasites. Enfin, le mode cloud gaming a été spécialement optimisé pour cette nouvelle version de la console.

Les jeux confirmés sur Nintendo Switch 2

La bibliothèque de lancement sera déterminante pour le succès de la console. Nintendo mise sur un mélange de nouvelles exclusivités et de remasters optimisés.Parmi les titres remasterisés, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom bénéficient d’une mise à jour technique significative. Ils exploitent pleinement les capacités graphiques et de chargement de la nouvelle console. Ces versions améliorées incluent des textures en haute résolution. Elles proposent également un ray tracing discret et une fluidité à 60 FPS.

Les amateurs de courses pourront retrouver Mario Kart World. Cette extension ambitieuse de la série promet des circuits encore plus dynamiques. Elle intègre aussi un mode en ligne repensé. Sonic x Shadow Generations et Street Fighter 6 apportent leur savoir-faire en matière de gameplay réactif. Leurs adaptations sont spécialement calibrées pour les performances de la Switch 2.

Côté RPG, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster et Suikoden I & II HD Remaster revisitent des titres cultes. Ils proposent des interfaces modernisées et des cinématiques retravaillées. Fantasy Life i: La Voleuse de temps et Rune Factory: Guardians of Azuma séduiront les joueurs en quête d’aventure et de simulation. Leurs mondes sont riches et leurs mécaniques de jeu approfondies.

Les fans de jeux plus matures ne sont pas en reste. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition et Hitman World of Assassination prouvent que la Switch 2 peut accueillir des expériences AAA. Ces jeux étaient traditionnellement réservés aux autres plateformes. Enfin, des titres comme Kunitsu-Gami: Path of the Goddess et Fast Fusion apportent une touche d’originalité. Ils mixent action et réflexion dans des univers artistiques soignés.

D’enormes soucis techniques, surtout d’incompatibilité

Plusieurs titres phares rencontrent actuellement des difficultés techniques sur Nintendo Switch 2, selon le rapport officiel de compatibilité. Parmi les jeux concernés, Another Crab’s Treasure présente parfois des ralentissements lors des phases de combat sous-marin, tandis que Disney Dreamlight Valley subit des baisses de framerate dans les zones les plus peuplées. Final Fantasy, bien que globalement bien optimisé, montre quelques artefacts graphiques dans les cinématiques.

Les joueurs de Dead by Daylight et Warframe ont signalé des délais de chargement prolongés entre les matchs, tandis que Nobody Saves the World connaît des plantages aléatoires lors des changements de forme. Même Little Nightmares Complete Edition n’est pas épargné, avec quelques bugs d’affichage dans les zones sombres.

Plein d’autres détails encore à mettre au point

Nintendo précise que ces problèmes sont principalement liés à l’adaptation des moteurs graphiques aux spécificités matérielles de la nouvelle console. Des correctifs sont en développement pour des titres comme Botany Manor, Gang Beasts et Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, avec une priorité donnée aux problèmes les plus critiques. Les utilisateurs sont invités à activer les mises à jour automatiques pour bénéficier des améliorations dès leur publication.

Enfin, les problèmes de connectivité pourraient gâcher l’expérience multijoueur. Des jeux comme Rocket League, Warface et The Talos Principle souffrent du nouveau système de matchmaking intégré au Nintendo Switch Online 2.0, critiqué pour ses temps d’attente excessifs. De plus, des déconnexions intempestives ont été signalées dans Arcade Archives et d’autres titres en ligne, un problème que Nintendo tente de résoudre avant le lancement.

Le prix de la Switch 2 fait la tôlée

Au-delà des défis techniques, plusieurs controverses agitent déjà la communauté. Le prix de la console, fixé à 449,99 € en Europe, a provoqué des réactions mitigées. Certains estiment que ce tarif est justifié par les innovations technologiques, tandis que d’autres dénoncent une stratégie commerciale agressive, surtout lorsque l’on considère que le chargeur ne sera pas inclus dans la boîte. À titre de comparaison, la PlayStation 5 Slim (version numérique) est proposée à 449,99 €, tandis que la Xbox Series X reste à 549,99 €, mais avec des performances supérieures. La Steam Deck OLED (1 To), quant à elle, se positionne à 679 € pour une approche hybride différente. Nintendo mise donc sur un positionnement intermédiaire, mais le manque d’accessoires inclus pourrait refroidir certains acheteurs.

Une stratégie régionale inégale

Le Japon bénéficiera d’une édition limitée avec un jeu physique. Super Mario Odyssey 2 sera en exclusivité. En revanche, les marchés occidentaux devront se contenter d’un simple code de téléchargement. Ce code donnera accès à un titre rétro, Super Mario Bros. 35th Anniversary Edition. Certains jeux, comme Dragon Quest XII et Another Crab’s Treasure, ne sortiront pas simultanément dans toutes les zones. Cela crée une frustration chez les fans. Cette approche contraste avec celle de Sony et Microsoft. Ces derniers proposent généralement des sorties mondiales. Leurs offres pack sont aussi plus équitables. Pensez également à lire : Mario : top des jeux avec le plombier de Nintendo !

Des accessoires obligatoires qui alourdissent la facture

La question des accessoires indispensables alimente les critiques. Les nouveaux Joy-Cons Pro, bien que plus ergonomiques et dotés d’une meilleure autonomie, seront vendus séparément à 89,99 € la paire, un prix supérieur à celui des manettes DualSense (79,99 €) et Xbox Wireless Controller (64,99 €). Pire encore, les joueurs qui souhaitent utiliser leur Ring Fit Adventure sur la Switch 2 devront acheter un adaptateur spécifique à 29,99 €, une décision perçue comme une tentative de maximisation des profits. Contrairement à ses concurrents, le fabricant ne propose pas de bundle avec au moins une manette. Il oblige les joueurs à dépenser près de 550 € pour une expérience complète.

Une politique tarifaire qui pourrait freiner l’adoption

Si la Nintendo Switch 2 se positionne comme une console hybride innovante, son prix élevé et ses accessoires supplémentaires pourraient limiter son attractivité face à des alternatives comme la Steam Deck ou les offres rétro-compatibles de Sony et Microsoft. Alors que le marché des consoles haut de gamme est déjà saturé, Nintendo devra convaincre que ses exclusivités (The Talos Principle II, Final Fantasy VII Remake, Botany Manor) justifient cet investissement. Les joueurs occasionnels, quant à eux, pourraient préférer se tourner vers la Switch Lite (199 €) ou attendre des promotions, ce qui pourrait ralentir les ventes à court terme.

Flop ou succès pour Nintendo

Avec 140 millions de consoles vendues depuis 2017, la Switch originale a établi un record historique pour Nintendo, surpassant même la Wii. Mais le marché portable a radicalement changé : la Steam Deck a écoulé 3 millions d’unités en 2 ans, tandis que l’Asus ROG Ally et le Lenovo Legion Go peinent à dépasser 500 000 ventes chacun. Dans ce paysage concurrentiel, la Switch 2 pourrait soit reproduire le triomphe de sa devancière, soit subir le sort du Vita (15 millions de ventes) ou du Wii U (13,5 millions).

Nos projections anticipent trois scénarios pour 2025-2026 :

Succès modéré (40 millions) si la console conserve les fans Nintendo mais peine à séduire au-delà Flop relatif (25 millions) en cas de problèmes techniques persistants ou de pénuries Nouveau phénomène (80+ millions) si les exclusivités (un nouveau Zelda et Mario confirmés) et l’hybridation séduisent comme en 2017

Tout dépendra du taux d’adoption lors des fêtes 2025 : un démarrage sous 5 millions la première saison serait alarmant, tandis que dépasser 10 millions placerait Nintendo sur une trajectoire record. Un indicateur clé : la rétention des joueurs Switch 1, dont 72% déclarent envisager l’upgrade. Bref, attendre et voir !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn