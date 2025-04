La Nintendo Switch 2 dévoile son potentiel : 4K et DLSS NVIDIA AI à l’Horizon !

Juste après le traditionnel April Fools, le 2 avril a été une date lors de laquelle une nouvelle très sérieuse est sortie. Il s’agit du lancement de la Nintendo Switch 2 et elle a un processeur NVIDIA sur mesure.

C’est la grosse nouveauté qui marque la parution de cette console mythique qui ne cesse d’étonner. Voici ce qu’il en est.

La Nintendo Switch 2 fait parler d’elle

Chaque aspect de la nouvelle Nintendo Switch 2 a été soigneusement conçu. De la conception des systèmes et des puces à un GPU personnalisé, en passant par des interfaces de programmation d’applications (API), c’est un petit bijou portable dans le domaine des consoles de jeu.

Équipée d’un GPU NVIDIA intégrant des cœurs RT dédiés et des cœurs Tensor, les visuels sont à couper le souffle et des améliorations apportées par l’intelligence artificielle sont les bienvenus.

Une console avec des mises à jour significatives

Cette nouvelle console permet de jouer en 4K lorsque vous êtes en mode TV. Et en mode portable, l’écran peut atteindre jusqu’à 120 images par seconde en 1080p.

En plus de cela, la Nintendo Switch 2 munie de la technologie de Nvidia prend en charge la plage dynamique élevée (HDR) et utilise le suréchantillonnage par IA pour améliorer les visuels et rendre le gameplay encore plus fluide.

IA et Ray Tracing : une nouvelle dimension visuelle

Ensuite, il s’avère que les nouveaux cœurs RT permettent le ray tracing en temps réel. C’est-à-dire que l’éclairage, les reflets et les ombres des scènes de jeu sont d’un réalisme saisissant.

En ce sens, cela rend les mondes de jeu encore plus immersifs. De plus, les cœurs Tensor alimentent des fonctionnalités basées sur l’IA. Le Deep Learning Super Sampling (DLSS) augmente alors la résolution pour des détails plus précis sans sacrifier la qualité de l’image.

Ces cœurs Tensor permettent également des fonctionnalités comme le suivi facial assisté par IA et la suppression de l’arrière-plan lors des chats vidéo. Cela améliore grandement l’expérience de jeu social et de streaming.

Le phénomène mondial Nintendo se poursuit

Avec des millions de joueurs à travers le globe, depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch est devenue une véritable référence dans le monde du jeu vidéo. Et ça continue ! Les distributeurs emblématiques de la marque japonais sont très fiers de présenter ce nouveau produit.

En effet, son design hybride a complètement redéfini le concept de jeu sur console, en unissant le jeu sur TV et en mode portable. Et maintenant avec la sortie de la version augmentée de cette console, son succès s’est encore accentué.

La Nintendo Switch 2 avec des composants de Nvidia offre des performances graphiques dix fois supérieures à celles de son prédécesseur. C’est le cas grâce à NVIDIA G-SYNC qui permet d’obtenir un taux de rafraîchissement variable en mode portable. Les joueurs en sont très contents.

Enfin, grâce aux technologies NVIDIA, la Nintendo Switch 2 répond donc aux attentes tant des joueurs que des développeurs. Ceux-ci peuvent développer de nouveaux jeux plus aisément grâce à la technologie actuelle qui convient aux moteurs graphiques de maintenant. Cela est déjà palpable car CyberPunk 2077, l’un des jeux les plus gourmands en termes de performances, sera bientôt porté sur la Nintendo Switch 2.

