Les Animaux Fantastiques : le réalisateur donne enfin des nouvelles !

Le réalisateur de « les Animaux Fantastiques », David Yates, vient de donner des nouvelles concernant la franchise. En effet, il avait déjà indiqué à Total Film que le spin-off de Harry Potter est en pause, confirmant ses commentaires lors du TIFF. Cette fois-ci, elle concerne sa participation à la franchise Harry Potter dans son ensemble. Lors d’une interview avec Natalie Sitek et Damon Wise de Deadline, il avait déclaré quelque chose d’important. Il avait dit : « On a décidé de mettre ça de côté et de faire une pause un moment ».

Les détails sur les Animaux Fantastiques

Les Animaux Fantastiques dévoile les aventures de l’écrivain Newt Scamander. Il est important de savoir que c’est l’auteur du manuel d’Harry Potter. Ces aventures se déroulent au sein de la communauté secrète de sorcières et de sorciers de New York.

Le film se situe 70 ans avant qu’Harry Potter ne découvre ce manuel à l’école. Par ailleurs, il explore également les premiers jours d’Albus Dumbledore en tant que directeur de Poudlard.

L’expérience et la vision de David Yates

David Yates a dirigé les quatre derniers films de la saga Harry Potter. Il a également réalisé la trilogie des Animaux Fantastiques. Cette expérience lui confère une expertise incontestable sur cet univers.

Il a expliqué que la réalisation des trois films précédents avait été à la fois amusante et difficile. Cela était particulièrement vrai en raison des défis posés par la pandémie.

L’avenir de la franchise : Incertitudes et projets de HBO

Les dernières nouvelles concernant les Animaux Fantastiques indiquent que HBO travaille sur une série de streaming Harry Potter sur Max. Toutefois, on ne sait pas si David Yates sera impliqué dans ce projet.

Dans une récente interview avec Deadline, David Yates a déclaré : « On ne sait jamais ». Il a également exprimé son enthousiasme à l’idée de se lancer dans de nouveaux projets en dehors de l’univers magique.

L’Intrigue de l’Avenir de l’Univers magique

En résumé, les dernières nouvelles concernant les Animaux Fantastiques confirment que le projet est en pause pour le moment. Par ailleurs, malgré l’enthousiasme de HBO pour une série de streaming, l’avenir de la franchise reste incertain.

L’expérience de Yates dans l’univers d’Harry Potter et les Animaux Fantastiques est notable. Sa volonté de se diversifier dans d’autres projets est une perspective intrigante. Cela ajoute une dimension envoûtante à l’avenir de cet univers magique au cinéma et à la télévision.