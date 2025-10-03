Le break légendaire d’Audi : la RS6 Avant aura une motorisation hybride pour 2027

Le break qui fait trembler l’asphalte se réinvente ! L’emblématique Audi RS6 Avant adopte enfin la technologie hybride rechargeable et promet de déchaîner plus de 730 chevaux sous le capot pour 2027.

De quoi allier la symphonie sauvage d’un V8 thermique à la poussée immédiate d’un moteur électrique. Préparez-vous pour un nouveau règne, où la performance brute rime avec efficacité. La légende entre dans une nouvelle ère, plus puissante que jamais.

L’Audi RS6 Avant entre dans l’ère hybride : plus puissante, plus futée, et toujours aussi sauvage

Alors qu’Audi vient de dévoiler la nouvelle génération de l’A6, les regards se tournent déjà vers la version la plus enflammée de la gamme : la RS6 Avant. Dissimulée sous un camouflage, la super-break a été aperçue lors de tests, mais certains secrets percent déjà. Malgré sa silhouette familière, cette nouvelle mouture marque un tournant historique.

Elle adopte une motorisation hybride rechargeable, alliant tradition thermique et modernité électrique. Un virage stratégique pour ce véhicule culte, qui garde toutefois son rugissement caractéristique – les échappements ovales, visibles même sous la camouflage, ne mentent jamais .

Le cœur d’un champion, boosté à l’électrique

Sous le capot, la RS6 Avant devrait conserver son V8 biturbo de 4,0 litres, mais assisté cette fois par un système hybride rechargeable. Cette alliance inédite pourrait lui offrir une puissance frôlant les 730 chevaux, soit près de 100 de plus que le modèle actuel.

Il y a de quoi devancer des concurrents comme le BMW M5 Touring, et viser un 0 à 100 km/h en environ 3,0 secondes . Si des rumeurs évoquent une possible version V6 hybride, le son caractéristique d’un huit-cylindres entendu lors des essais routiers semble confirmer la piste du V8 .

Un design aérodynamique et musclé

Bien que l’habitacle reste fidèle à l’ADN RS – avec ses écrans courbes (11,9 et 14,5 pouces), ses badgings spécifiques et ses sièges sport –, l’extérieur gagne en agressivité. Calquée sur l’A6 Avant, réputée pour son excellente aérodynamique, la RS6 s’en distingue par un bouclier avant redessiné.

Elle a une calandre élargie pour un meilleur refroidissement, et des échappements massifs. Des jantes spécifiques et des passages de roue élargis achèvent de lui donner son allure de super-break .

Un prix en hausse, mais un nom inchangé

Audi a renoncé à sa nouvelle stratégie de dénomination, jugée trop complexe. La break conservera donc son appellation RS6 Avant, sans changement. En revanche, son tarif, déjà élevé, devrait prendre l’ascenseur.

Comptez sur un prix débutant probablement autour de 119 000 euros (140 000 dollars) contre 112 200 euros (131 995 dollars) actuellement, en raison des coûts supplémentaires liés à la technologie hybride et à la volonté de la marque de monter en gamme.

Rendez-vous en 2027 pour le grand saut

Les amateurs devront encore prendre leur mal en patience. Si la présentation officielle de l’Audi RS6 Avant est attendue pour l’année prochaine, sa commercialisation ne devrait débuter qu’à la fin 2026, voire au début de 2027 . Une attente qui promet de rendre cette break hybride, à la fois plus puissante et plus efficiente, encore plus désirable.

Et contrairement à certaines rumeurs, il est confirmé qu’il n’y aura pas de version 100 % électrique de la RS6 pour le moment, Audi ayant annulé le projet RS6 E-Tron. Avec cette RS6 Avant hybride, Audi prouve qu’il est possible de concilier performance brute et transition énergétique. Une révolution… qui n’a pas oublié de faire rugir son moteur.

