Jurassic World Rebirth fait un carton inattendu au box-office !

Jurassic World Rebirth Box Office a cartonné en salles aux États-Unis le 2 juillet 2025. Le film a largement dépassé les attentes et n’a pas tardé à faire parler de lui. Malgré un contexte un peu compliqué, il a réussi à embarquer le public avec son casting tout neuf. Et ce succès laisse clairement présager une nouvelle étape pour la franchise.

Une sortie pile au bon moment

Sa sortie au bon moment a boosté Jurassic World Rebirth Box Office dès sa première projection. Universal a, en effet, sorti le film le mercredi 2 juillet, juste avant le week-end du “Fourth of July”. Et grâce à ça, les salles sont restées pleines pendant plusieurs jours d’affilée. Voilà comment le film a pu accumulé plus de 147 millions de dollars en cinq jours seulement, aux États-Unis et au Canada.

Par ailleurs, ce bon démarrage s’est aussi confirmé à l’international avec 171 millions de dollars récoltés dans le reste du monde. De tels chiffres montrent clairement que le succès au box-office ne dépend pas seulement de la qualité du film, mais aussi d’un calendrier malin.

Un trio inattendu qui emballe le public

Le film mise sur un casting totalement renouvelé avec Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey. Et cette fois, c’est l’exception, car un casting nouveau attire rarement les fans. Et pourtant, le public a suivi celui-ci, en masse, comme si ces nouvelles têtes suffisaient à donner envie de foncer au cinéma.

Avec seulement 180 millions de dollars de budget, Jurassic World Rebirth Box Office a coûté bien moins cher que les volets précédents. Et pourtant, il a généré plus de 318 millions de dollars en quelques jours à peine. L’alchimie inattendue entre le trio a assurément été un des facteurs clé de ce réel succès. Car oui, grâce à ce trio surprenant, le film a trouvé son public et signé un démarrage solide malgré certaines critiques.

Jurassic World Rebirth Box Office tient bon face aux anciens

Comparé aux anciens volets, le film n’a pas signé un record historique. Mais il reste loin d’être en retrait. En effet, Fallen Kingdom avait récolté 148 millions de dollars sur un week-end, et Jurassic World en 2015 culminait à 208 millions. En face, Rebirth affiche 91,5 millions sur la même période, ce qui est bien en dessous. Cependant, cela reste un chiffre solide, surtout dans un contexte de casting renouvelé et de prudence côté production.

Car il faut savoir qu’avec un budget bien plus réduit et une stratégie moins ambitieuse, Jurassic World Rebirth Box Office résiste étonnamment bien. Il ne dépasse pas ses prédécesseurs, mais il montre qu’il peut encore suivre le rythme. Cela prouve que la franchise n’a rien perdu de sa capacité à attirer les foules, même en changeant de formule.

