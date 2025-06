Johnny Cage aura un tout nouveau destin dans Mortal Kombat 2

Les fans n’en peuvent plus de devoir attendre l’arrivée de Mortal Kombat 2 sur grand écran et l’apparition de Johnny Cage dans cet opus ! Après Mortal Kombat : Annihilation, où le personnage a été éliminé prématurément, les attentes sont élevées désormais.

Même si le jeu Mortal Kombat est très populaire dans le monde des jeux vidéo, ses adaptations cinématographiques ont souvent été maladroites. Les films de 1995 et 2021 ont été les seules adaptations valables du jeu. Mais même ces œuvres ont reçu des critiques mitigées. Cette fois, les fans espèrent que Mortal Kombat 2 redonnera ses lettres de noblesse à la franchise.

Est-ce que Karl Urban fera un Johnny Cage charismatique ?

Dans Mortal Kombat 2, le film qui suit celui de 2021, Johnny Cage sera interprété par Karl Urban. C’est un acteur acclamé pour son charisme et son talent dans la série à succès The Boys. Et on l’a déjà vu au cinéma dans de nombreuses grandes productions comme le Seigneur des anneaux, Star Trek et il a même déjà incarné le Juge Dredd.

De ce fait, depuis l’annonce selon laquelle ce serait cet acteur qui jouera Johnny Cage, l’attente des fans n’a cessé de croître. Connu pour son sérieux dans l’interprétation de tous ses rôles, il semble donc être un bon choix pour donner vie à Johnny Cage.

De quoi parlera l’histoire de Mortal Kombat 2 ?

Selon les premières informations, Johnny Cage pourrait même être le personnage principal de Mortal Kombat 2. L’intrigue de l’histoire pourrait donc être centrée sur lui (une information confirmée par le producteur Ed Boon ).

C’est une excellente nouvelle pour les fans qui ont toujours vu en lui un héros emblématique de la franchise. Mais cela ne fait qu’ajouter de la pression sur les épaules de Butcher.

Sinon on sait depuis le premier opus que cette suite se concentrera sur le véritable tournoi. On aura alors droit à l’introduction de nouveaux personnages tels que Shao Kahn, Quan Chi et Kitana.

Cependant, pour le moment, c’est Johnny Cage qui attire l’attention. Une image officielle du film montre le nom du personnage au premier plan.

Est-ce que Mortal Kombat 2 avec Johnny Cage en vedette pourra faire oublier les films passés ?

Avant cette suite, le personnage de Johnny Cage a fait ses débuts dans les films de Mortal Kombat des années 90. Dans le film de 1995, il a eu des combats mémorables contre des personnages comme Scorpion et Goro. Son interprétation par Linden Ashby a été saluée.

Malheureusement, dans Mortal Kombat : Annihilation, Johnny Cage a été tué très tôt. C’est un fait qui a grandement déçu les fans de l’époque. Voilà pourquoi, le public a les yeux rivés sur ce nouveau film qui pourrait effacer ce qui a été produit jusque-là.

Avec Mortal Kombat 2, les fans espèrent que Johnny Cage obtiendra la rédemption qu’il mérite. Lui et ses alliés de Earthrealm affronteront à nouveau Shao Kahn et ses guerriers d’Outworld.

Et bien que l’on ne sache pas encore si l’acteur combattant affrontera directement le méchant ou non, il est certain qu’il sera impliqué dans des combats épiques contre de nombreux adversaires.

