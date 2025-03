Johnny Cage débarque dans Mortal Kombat 2 : Quand Butcher enchaîne les fatalities !

La hype est à son comble ! Les premières images de Mortal Kombat 2 viennent de tomber, et elles révèlent enfin l’arrivée tant attendue de Johnny Cage, que joue Karl Urban. Attendu depuis la fin du premier film en 2021, ce personnage culte fait une entrée fracassante dans l’adaptation en film du jeu vidéo. Et il ne vient pas seul !

Karl Urban en Johnny Cage dans Mortal Kombat 2

Après une simple allusion à son existence dans le premier film, Johnny Cage est enfin sous les projecteurs. Karl Urban apporte sa propre vision du personnage. Elle diffère de celle des jeux, mais conserve son essence : un acteur sur le déclin plongé dans l’univers ultra-violent de Mortal Kombat. Ed Boon, co-créateur de la saga, promet une introduction « ridiculement hilarante », qui a déjà provoqué de grands fous rires lors des premières projections.

Mais attention, le réalisateur Simon McQuoid a tenu à trouver le bon équilibre. Johnny Cage ne sera pas un simple ressort comique dans Mortal Kombat 2. Il a expliqué qu’ils ne voulaient pas d’un personnage trop caricatural. Il doit donc avoir de la profondeur. Voilà un pari risqué, mais excitant. Il pourrait même donner une nouvelle dimension à ce combattant iconique.

Kitana et Shao Kahn entrent également en scène

Outre Johnny Cage joué par la star de The Boys, Mortal Kombat 2 marque aussi l’apparition de nouveaux visages emblématiques. Kitana, qu’incarne Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina), fait son entrée dans l’arène avec son style félin et ses éventails mortels. D’autre part, Shao Kahn, le redoutable empereur d’Outworld, aura pour interprète Martyn Ford. Ce dernier est un colosse dont la présence à l’écran promet d’être impressionnante.

Avec un tournoi décisif à l’horizon, les enjeux sont plus élevés que jamais. Si Earthrealm perd, Shao Kahn prendra le contrôle de la Terre. On aura droit à un affrontement épique, avec un nombre accru de personnages féminins et des combats encore plus intenses. Rendez-vous le 24 octobre 2025 pour la sortie de Mortal Kombat 2 avec Johnny Cage pour voir qui remportera le tournoi ultime. Le film sera dès lors disponible en salles et en IMAX.

