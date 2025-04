J’ai testé le routeur 5G Devolo 3600 : bluffée… ou pas sans la fibre ?

Ce week-end, j’ai posé ma box, mis ma fibre entre parenthèses, et testé le routeur 5G Devolo 3600 Wi-Fi 6. Et franchement, ce petit bijou m’a mis une vraie claque. Il m’a rappelé qu’on peut encore avoir une connexion solide sans être accroché à un câble.

Chez moi, dans un coin où la fibre se fait désirer, c’est clairement le genre d’appareil que j’aurais aimé connaître plus tôt. Il est pensé pour pallier un mauvais réseau à la maison, au bureau ou même en vacances. Si vous voulez du Wi-Fi fiable où que vous soyez, c’est peut être l’outil dont vous avez besoin. Je vous donne mon avis sur ses fonctionnalités et sa performance dans ces quelques lignes.

Caractéristiques techniques

Type de produit : routeur Wi-Fi 6 compatible 5G

Standards Wi-Fi : Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Fréquences : 2,4 GHz + 5 GHz

Débit max 2,4 GHz : 1200 Mbps

Débit max 5 GHz : 2400 Mbps

Technologie antenne : MIMO 4×4

Modes disponibles : routeur, point d'accès

Compatibilité mobile : 5G, 4G LTE, 3G

Slot SIM : 1x Nano SIM

Débit mobile (download) : 4×4 MIMO

Débit mobile (upload) : 2×2 MIMO

Port WAN/LAN : 2,5 Gbit/s

Port LAN : 1 Gbit/s

Port USB : USB-C 3.0

Port téléphone : 1x RJ11 (FXS)

Boutons : marche/arrêt, WPS, réinitialisation

Indicateurs LED : alimentation, Wi-Fi, 5G, 4G/3G, signal

Sécurité Wi-Fi : WPA/WPA2/WPA3

WPS : bouton ou code PIN

Fonctionnalités logicielles : contrôle parental, réseau invité, filtre MAC, IPv4, IPv6

Interface de gestion : navigateur web

Application mobile : Home Network (iOS et Android)

Alimentation : externe 12V DC / 3A

Dimensions : 223 x 113 x 113 mm

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Température de stockage : -40 °C à 70 °C

Humidité supportée : 10 à 90 % (sans condensation)

Accessoires inclus : câble RJ45, câble RJ11, alimentation secteur

Ce qu’on trouve dans la boîte

Le packaging du routeur 5G Devolo 3600 Wi-Fi 6 ne cherche pas à en mettre plein la vue, et franchement, c’est tant mieux. Tout est bien organisé et clair dès l’ouverture. J’y ai trouvé le routeur, l’alimentation, un câble Ethernet, un câble téléphonique, une notice multilingue bien illustrée. Il y a aussi la garantie de trois ans (ou quatre avec l’enregistrement en ligne).

Le routeur 5G a une taille raisonnable. Il n’est pas massif, mais on sent immédiatement qu’il embarque du solide.

Installation : Plug & Play pour de vrai

C’est assez rare pour être souligné : j’ai branché le routeur 5G Devolo 3600 Wi-Fi 6 sans même ouvrir la notice. J’ai inséré une nano SIM, et tout a fonctionné instantanément. J’ai testé deux opérateurs, et les deux cartes ont été reconnues en quelques secondes. Je n’ai eu besoin d’aucune configuration manuelle, ce qui m’a vraiment bluffée.

D’ailleurs, les LED à l’avant sont bien pensées. Elles indiquent l’alimentation, le Wi-Fi, la 5G, la 4G/3G, et le niveau de qualité du signal. Un bouton WPS permet aussi de connecter rapidement un appareil compatible, et cette fonction a parfaitement marché chez moi.

De plus, l’arrière du routeur 5G Devolo Wi-Fi 6 3600 est tout aussi soigné. Le port USB-C est présent, même s’il ne sert pas encore au stockage. Un QR code bien visible permet de connecter son smartphone en un seul scan, ce qui est très pratique. On retrouve également un port pour téléphone analogique, un interrupteur, l’entrée d’alimentation, et surtout un port LAN/WAN 2,5 Gb. Ce dernier est plutôt rare sur un produit de cette gamme.

À l’intérieur, c’est du sérieux

Ce routeur de Devolo est compatible avec le Wi-Fi 6, jusqu’à 3600 Mbit/s. Il prend aussi en charge les versions antérieures, Wi-Fi 5 et 4. De même, il fonctionne sur les bandes 2,4 GHz (jusqu’à 1200 Mbit/s) et 5 GHz (jusqu’à 2400 Mbit/s), avec une configuration 4×4 antennes.

J’ai connecté plusieurs appareils chez moi, anciens comme récents, et tout s’est déroulé sans accroc. Même mon imprimante capricieuse a joué le jeu sans broncher.

Interface du routeur 5G Devolo 3600 Wi-Fi 6 : sobre, claire, efficace

Toutes les infos importantes sont indiquées sous l’appareil. J’y ai retrouvé le nom du réseau (SSID), le mot de passe Wi-Fi, l’adresse IP, le login admin et le mot de passe unique. Ça reste classique, mais bien pensé. D’ailleurs, l’interface web est simple à prendre en main. J’ai pu passer en français en un clic, suivre la consommation de données et accéder facilement à tous les paramètres.

Place au test en conditions réelles : 5G, 4G, débits, stabilité

J’ai commencé mes essais chez moi, en ville, dans un appart aux murs en béton armé. Ce n’est clairement pas l’environnement idéal pour capter correctement un signal mobile.

Et pourtant, le routeur a immédiatement accroché la 5G. Le signal s’est montré stable, avec un ping d’environ 22 ms. En téléchargement, j’ai atteint des vitesses dépassant parfois les 300 Mbit/s à l’intérieur, sans même avoir à ouvrir les fenêtres.

Avec la seconde carte, la connexion s’est faite uniquement en 4G. Les performances étaient logiquement plus faibles, mais j’ai quand même obtenu 40 Mbit/s en débit descendant. Cela m’a suffi pour regarder des vidéos YouTube en 4K sans le moindre ralentissement.

Néanmoins, il faut dire que l’emplacement du routeur 5G Devolo 3600 Wi-Fi 6 a une grande importance. J’ai testé différents endroits dans mon appartement : près d’une fenêtre, au fond du salon, sur une étagère. J’ai vite compris que la position idéale ne se trouve pas toujours au plus près d’une vitre. Le mieux est de faire quelques essais. Heureusement, les LED de signal vont vous aider à trouver l’endroit qui fournit le meilleur débit.

À qui le routeur 5G Devolo 3600 Wi-Fi 6 peut vraiment servir ?

Si vous avez déjà la fibre à 1 Gbit/s à la maison, ce routeur ne vous sera peut-être pas indispensable. Cependant, si vous vivez dans une zone mal couverte, il peut devenir une solution salvatrice.

De même, si vous êtes étudiant(e) dans une résidence au Wi-Fi capricieux, il peut faire une énorme différence. Et si vous partez fréquemment en van, en maison secondaire ou même à la montagne, il vous apporte une connexion stable et rapide.

Le routeur 5G Devolo 3600 transforme une simple carte SIM avec un bon forfait data en point d’accès Wi-Fi fiable. Et en bonus, il est compact, léger, et se glisse facilement dans un sac. Je l’ai emmené en week-end, branché en deux minutes, et j’ai pu travailler comme si j’étais chez moi.

Et côté prix, le routeur Devolo 3600 Wi-Fi 6 vaut-il le coup ?

Si vous hésitez encore, c’est peut-être le bon moment. La marque Devolo propose en ce moment 20 % de réduction sur ce routeur 5G. Vous n’avez qu’à utiliser le code “EASTER20” au moment de l’achat pour le payer 359,92 € au lieu de 449,90 €.Cette promotion est valable jusqu’au 22 avril 2025 sur la boutique officielle. En plus, la garantie de base est de trois ans, et vous pouvez facilement l’étendre à quatre ans en enregistrant le produit en ligne. Pour un appareil aussi complet, je trouve que le rapport qualité/prix est très bon.

