IFA 2025 : l’électroménager connecté de LG attendu à Berlin

LG va dévoiler ses nouveaux aspirateurs intelligents et une gamme durable de soin du linge lors de l’IFA 2025. Une innovation pensée pour le marché européen.

Dans quelques jours, à l’occasion de l’IFA 2025 à Berlin, LG Electronics lèvera le voile sur une double offensive dans l’univers de l’électroménager : une gamme inédite d’aspirateurs intelligents et une série de solutions de soin du linge à haute efficacité énergétique. Avec ces innovations, le groupe sud-coréen entend conjuguer puissance, design et durabilité.

Des aspirateurs conçus pour l’Europe : puissance, discrétion et IA embarquée

LG présentera quatre nouveautés : un robot aspirateur-nettoyeur vapeur, une base de chargement intégrée, un aspirateur balai et un aspirateur-nettoyeur balai. Chaque modèle illustrera une volonté claire : simplifier l’entretien quotidien sans lésiner sur le design et la technologie. Le robot aspirateur, doté d’un processeur IA, ajustera son parcours en fonction des obstacles et reconnaîtra les tapis pour retirer automatiquement la serpillière avant de poursuivre le nettoyage.

Sa puissance d’aspiration, annoncée deux fois supérieure au modèle précédent, garantira un nettoyage en profondeur. La base de chargement, quant à elle, stérilisera la serpillière à l’eau chaude et à la vapeur après chaque utilisation. Cela évite les odeurs et les bactéries. Pour séduire un marché attaché à la praticité et à la discrétion, LG dévoilera aussi une base intégrée conçue pour se loger sous l’évier et fonctionner de façon totalement autonome. Comme le résume Lyu Jae-cheol, Président de LG Home Appliance Solution : « Les nouveaux aspirateurs de LG sont conçus pour les maisons et les modes de vie européens. »

Confort domestique et expérience mains-libres au cœur des usages

La dimension ergonomique sera mise en avant comme un fil conducteur. Le nouvel aspirateur balai garantira une aspiration constante grâce à sa technologie Micro Cyclone, même face aux poils d’animaux. Il reprendra également l’approche « anti-allergies » de son prédécesseur, avec un système de vidage automatique qui réduit l’exposition à la poussière. L’aspirateur-nettoyeur balai, plus léger, visera à répondre à une demande croissante de praticité. Grâce à l’AI Roller Control, il limitera la charge exercée sur le poignet et facilitera les mouvements.

Sa brosse permettra d’aspirer aussi bien des liquides que des particules solides, tandis qu’un éclairage LED mettra en évidence la saleté dans les zones sombres. Autre innovation notable : la tête de lavage bénéficiera d’un cycle complet d’hygiène (eau chaude, vapeur, séchage à l’air chaud). Cela protège la durée de vie du produit et renforce la confiance des consommateurs. Confort, hygiène et automatisation prennent ainsi une place centrale chez LG.

Le linge, nouvelle vitrine de l’innovation durable

Outre l’entretien des sols, LG dévoilera une gamme complète de lave-linges et sèche-linges à pompe à chaleur. Le modèle phare, le WashCombo combinera lavage et séchage avec une efficacité énergétique de classe A. Il intègre des réfrigérants à faible impact environnemental (R290). La fonction Microplastic Care réduira de 60 % les rejets de microfibres plastiques, un point fort pour un marché sensible aux enjeux écologiques. La technologie AI Core-Tech optimisera quant à elle chaque cycle en fonction du poids et du type de tissu.

En parallèle, le service LG ThinQ facilitera l’installation et le suivi via une application connectée. C’est une option en phase avec l’autonomie recherchée par les consommateurs européens. « En s’appuyant sur la quantité d’informations émanant de ses consommateurs et sur une intelligence artificielle avancée, LG a acquis une profonde connaissance des modes de vies et habitudes de lavage propres aux Européens », souligne Lyu Jae-cheol. Ces annonces marqueront une nouvelle étape stratégique pour LG, qui consolidera son ancrage européen à travers l’efficacité énergétique et l’expérience utilisateur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

