Grand oublié dans le live action de Lilo & Stitch, voici pourquoi ce méchant n’est pas dedans !

Décidément, Disney n’est plus capable de faire des live-action d’anciens dessins animés sans faire de vagues et Lilo & Stitch n’y a pas échappé vu qu’ils ont volontairement oublié ce grand personnage. Il s’agit du capitaine Gantu, principal antagoniste du duos.

Le réalisateur de Lilo & Stitch, Dean Fleischer Camp, explique cette décision d’écarter le méchant original de ce remake de 2025. Mais ses excuses sonnent creux, voici ce qu’il en est.

Les mots de Dean Fleischer Camp concernant l’éviction de Gantu dans Lilo & Stitch

C’est lors d’un entretien avec CinemaBlend, que le réalisateur a expliqué très maladroitement pourquoi Gantu n’a pas fait partie du live action de Lilo & Stitch.

“Gantu était l’une de ces choses qui ne fonctionnaient pas très bien en prise de vue réelle. Nous l’avons exploré un peu, mais en fin de compte, nous avons dû prendre cette décision.” Par conséquent, la production du film s’est simplement débarrassée de lui.

Ensuite, en disant “Et je m’en tiens à cette décision. Parce que j’ai l’impression qu’en essayant d’ancrer davantage ces personnages il est plus difficile de raconter une histoire avec un peu plus de profondeur émotionnelle. En particulier entre les sœurs, il faut libérer de l’espace pour permettre de respirer et de faire ces choses.” On a l’impression que d’assister à une avalanche de fausses excuses pour énièmement faire de l’argent chez Disney.

Un soi-disant budget serré aurait eu raison de ce grand oublié dans le live action de Lilo & Stitch ?

Par la suite, il est dit que l’intégration de Gantu aurait été très difficile en raison de “sa grande taille”. Comment est-ce possible ? Alors que Disney a produit des longs métrages plus complexes que celui-ci , la taille d’un personnage en CGI est un problème ? C’est un mensonge éhonté!

Le fait de dire que le remake de Blanche Neige à gaspiller les ressources de Disney aurait été une excuse nettement plus plausible. Accuser la taille de ce grand oublié du live action de Lilo & Stitch n’est donc pas crédible.

Jumba en tant que méchant, mais où est passé “ohana” ?

Par la suite, il s’avère que le fait d’avoir fait de Jumba le seul antagoniste de cette nouvelle histoire est délirant. Comment se fait-il que ce bon vieux scientifique un peu loufoque soit “méchant” ? Dans le film de 2002 et dans la série Lilo & Stitch, il a aidé de nombreuses fois les deux héros à se sortir de situations difficiles.

Étant donné que c’est celui qui a créé les 626 expériences comprenant Stitch et ses cousins, la série animée a bel et bien montré qu’il a un cœur. On peut bel et bien passer sur le fait que Disney a enlevé la personnalité de l’agent Peakly. Il aimait se déguiser en femme dans le dessin animé et dans le remake, ce n’est plus le cas. Mais mettre Jumba en tant qu’adversaire n’est tout simplement pas naturel.

Un forcing remarqué

Même si cette fois, le live action de Lilo & Stitch a été un succès, Disney accumule les erreurs flagrantes comme le fait d’avoir oublié le grand ennemi du duo. Est-ce par paresse ou tout simplement par envie d’apporter quelque chose d’hors thème dans une histoire déjà écrite ? Nous le verrons dans les prochaines productions de cette franchise. Mais sans doute qu’à l’avenir, les choses iront de mal en pire.

