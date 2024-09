Pourries gâtés : la fin du film qui cartonne sur Netflix expliquée

Découvrez ce que vous avez probablement manqué dans la fin de Pourries gâtées, une comédie qui cartonne actuellement sur Netflix, avec l’humour à la française bien évidemment !

Vous adorez l’humour à la française ? Vous allez être servi dans Pourries gâtées ! Réalisé par Nicolas Cuche, ce film est actuellement disponible sur Netflix. Pourries gâtées raconte comment la vie de Stella, Philippe et Alexandre basculent du jour au lendemain, alors qu’ils dépendent tous de la fortune de leur père ultra-riche.

Avec un Gérard Jugnot au summum de sa performance, ce film va certainement faire votre journée ou votre soirée avec son dénouement rocambolesque. Alors, sans plus attendre, voici le décryptage de la fin de Pourries gâtés, la comédie française de Netflix, avec des spoilers en sus !

Le point de départ : trois enfants pourris jusqu’à la moelle

Dès les premières minutes, Pourris Gâtés nous plonge dans le quotidien extravagant des trois enfants Bartek. Le trio est tout simplement insupportable. Entre Stella (Camille Lou) qui traite son chauffeur comme un larbin, Philippe (Artus) qui est incapable de localiser le yacht familial et Alexandre (Louka Meliava) qui enchaîne les frasques, notamment en couchant avec la femme d’un homme influent… le tableau est complet : ils vivent dans une bulle dorée, coupés des réalités.

D’un côté, nous avons Francis, leur père, qui est au bord de la crise de nerfs. Les excès de ses enfants lui provoquent même une crise cardiaque lors de sa propre fête d’anniversaire. Et c’est là que commence l’élément déclencheur : après des années de laxisme, il décide de prendre les choses en main. Un vrai coup de théâtre !

Le grand plan du siècle ou presque !

Deux mois plus tard, Francis met en place un plan radical pour remettre ses enfants dans le droit chemin. En leur faisant croire que la famille est ruinée, il les force à quitter leur villa de luxe à Monaco pour s’installer dans une maison délabrée. Leurs cartes bancaires sont bloquées, et ils doivent désormais apprendre à gagner leur propre argent. Voilà où le film prend son tournant moral : c’est l’heure de confronter les enfants à la dure réalité du travail.

Philippe devient chauffeur, un retournement ironique lorsqu’on se souvient de son incapacité à gérer le bateau familial. Stella, habituée aux boutiques de luxe, se retrouve à travailler comme serveuse dans un restaurant. Quant à Alexandre, après quelques tentatives désespérées pour éviter toute responsabilité, il finit par aider son père à rénover la maison.

Mais la ruse de Francis ne dure pas éternellement. À mesure que les enfants évoluent, une autre menace apparaît : Juan Carlos (Tom Leeb). Ce dernier n’est autre que le fiancé superficiel de Stella, qui s’apprête à l’épouser pour ses propres intérêts. Francis, déjà rongé par la culpabilité de son mensonge, se lance dans une course contre la montre pour empêcher ce mariage.

Une fin déjantée avec un climax familial explosif

Le grand moment du film survient lorsque Juan Carlos emmène Stella à la mairie pour l’épouser. Francis révèle alors toute la vérité sur son plan aux enfants : il n’y a jamais eu de ruine financière, tout n’était qu’un stratagème pour les faire mûrir. Cette révélation provoque un choc.

Si Stella annule son mariage et gifle Juan Carlos, elle, Philippe et Alexandre en veulent désormais à leur père pour les avoir traités de « pourris gâtés ». Les trois frères et sœurs sont furieux et décident de prendre leurs distances.

Neuf mois plus tard, chacun des enfants a pris en main sa propre vie. Stella est sur le point d’ouvrir son propre restaurant, Alexandre a monté une entreprise de rénovation, et Philippe, designer de chaussures, est acclamé par des stars comme Kanye West. La transformation est complète, et ils ont enfin trouvé leur voie en dehors de l’ombre de leur père.

Et Francis pendant tout ce temps ? Il est seul et malheureux, ayant perdu le lien avec ses enfants. Mais la fin de Pourries gâtés reste fidèle à son ton léger avec une note positive. Lors de l’anniversaire de Stella, la famille se réunit à nouveau pour une grande fête. Le message est clair : malgré les mensonges et les tensions, les liens familiaux sont plus forts que tout.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.