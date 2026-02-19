FadedPage : voici la bonne URL pour accéder au site, la bibliothèque des livres rares et libres

Votre liseuse numérique est-elle prête à accueillir des trésors littéraires méconnus ? Si vous cherchez des ebooks gratuits au-delà des classiques ultra-connus, FadedPage.com est la destination secrète dont vous rêvez.

Ce site, maintenu avec passion par des bénévoles, se spécialise dans la préservation numérique de livres anglophones et francophones devenus rares, mais tombés dans le domaine public. Accédez-y via l’URL officiel : https://www.fadedpage.com.

Pourquoi FadedPage mérite votre attention ?

FadedPage se distingue par sa philosophie et la qualité de son contenu :

Un focus sur la rareté : Vous n’y trouverez pas seulement « Les Misérables ». Le site excelle à dénicher et à numériser des œuvres d’auteurs qui ont marqué leur époque. En effet, le public lit moins de romans populaires du début du 20e siècle, auteurs de « pulp fiction » légitime et premiers ouvrages de science-fiction aujourd’hui. Mais cela ne les rend pas moins intéressants.

: Vous n’y trouverez pas seulement « Les Misérables ». Le site excelle à dénicher et à numériser des œuvres d’auteurs qui ont marqué leur époque. En effet, le public lit moins de romans populaires du début du 20e siècle, auteurs de « pulp fiction » légitime et premiers ouvrages de science-fiction aujourd’hui. Mais cela ne les rend pas moins intéressants. Une rigueur bibliographique exemplaire : Chaque livre est présenté avec un soin extrême. La fiche de chaque œuvre comprend souvent une note sur l’auteur, des informations sur l’édition originale, et est méticuleusement catégorisée. C’est le paradis des lecteurs qui aiment connaître le contexte de ce qu’ils lisent.

: Chaque livre est présenté avec un soin extrême. La fiche de chaque œuvre comprend souvent une note sur l’auteur, des informations sur l’édition originale, et est méticuleusement catégorisée. C’est le paradis des lecteurs qui aiment connaître le contexte de ce qu’ils lisent. Une qualité de fichir irréprochable : Les bénévoles produisent des EPUB et des PDF soigneusement formatés, relus et corrigés. La lecture sur écran est fluide et agréable, sans les coquilles qui parsèment souvent les fichiers automatiquement générés.

Directives légales et bonnes pratiques sur FadedPage

FadedPage est un projet sérieux et légal, qui repose sur le respect scrupuleux du droit d’auteur. Votre responsabilité en tant qu’utilisateur est cruciale pour pérenniser ce type d’initiative.

LA RÈGLE ABSOLUE : Ne téléchargez que des livres clairement identifiés comme « Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT » (Statut du droit d’auteur : NON SOUS DROIT D’AUTEUR). Le site applique principalement la loi canadienne (vie de l’auteur + 50 ans). C’est votre garantie légale.

Ne téléchargez que des livres (Statut du droit d’auteur : NON SOUS DROIT D’AUTEUR). Le site applique principalement la loi canadienne (vie de l’auteur + 50 ans). C’est votre garantie légale. Ce qu’il ne faut PAS faire : Ignorer le statut de copyright. Un livre récent (années 80, 90, 2000…) n’y sera jamais légalement disponible. Utiliser les fichiers téléchargés pour une redistribution massive ou une exploitation commerciale. L’usage doit rester personnel et non lucratif . Penser que « libre de droit » signifie « sans aucune restriction ». Citez toujours vos sources si vous utilisez des extraits.



FadedPage est plus qu’une bibliothèque. C’est un acte de préservation culturelle. En y accédant par la bonne adresse (https://www.fadedpage.com) et en respectant son cadre légal strict, vous devenez un lecteur actif dans la sauvegarde d’un patrimoine littéraire précieux. Parfait pour les explorateurs de textes oubliés !

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn