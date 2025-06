Écoute avec fierté : la 4ème collection Pride de Skullcandy est dévoilée !

Écouteurs flashy, engagement profond : Skullcandy signe un retour haut en couleurs avec sa collection Pride. Cette année, la marque américaine lance deux modèles en édition limitée, pensés pour célébrer la diversité et soutenir la santé mentale.

Pour sa quatrième collection annuelle dédiée à la Pride, Skullcandy mise sur plus qu’un simple design arc-en-ciel. En partenariat avec l’organisation To Write Love on Her Arms (TWLOHA), la marque souhaite sensibiliser sur les troubles mentaux qui touchent fortement la communauté LGBTQIA+. Comme le rappelle Justin Regan, vice-président marketing de Skullcandy : « Nous voulons agir et non seulement parler. Chaque achat est un acte de soutien. »

Une collection qui allie style et solidarité

Baptisée « All Love », la collection Pride s’articule autour de deux produits emblématiques de Skullcandy revisités pour l’occasion. D’un côté, le casque supra-auriculaire Icon ANC séduit avec son autonomie de 60 heures sans ANC et 50 heures avec. Il embarque également une réduction active du bruit, un égaliseur ajustable et un micro intelligent Clear Voice pour des appels limpides.

Son mode « Stay-Aware » réglable, son appairage multipoint, ou encore le contrôle via Spotify Tap font de lui un compagnon tout-terrain. Le casque résiste à l’eau et à la sueur (IPX4), idéal pour celles et ceux qui aiment bouger sans se soucier du matériel.

Une paire d’écouteurs nomades et engagée

À ses côtés, les Dime Evo se démarquent par leur compacité et leur ergonomie. Chaque oreillette assure huit heures d’écoute, prolongées à 36 heures grâce au boîtier de recharge. Un clip intégré permet d’attacher le boîtier à un sac ou à une ceinture pour une utilisation encore plus nomade.

Résistants aux projections (IPX4), ces écouteurs intègrent également un égaliseur personnalisable, le mode « Stay-Aware » et des boutons paramétrables depuis l’application Skullcandy. Leur microphone intelligent filtre les bruits ambiants pour garantir une conversation fluide, même en plein air.

Une initiative qui dépasse le simple produit

Au-delà de la technologie, c’est l’intention qui compte. Une partie des bénéfices sera reversée à TWLOHA pour financer des actions de terrain. Ces fonds contribueront à développer des programmes d’aide psychologique et de prévention ciblés pour les membres de la communauté LGBTQIA+.

La communauté LGBTQIA+ reste particulièrement exposée aux risques de dépression, d’isolement ou d’addiction. Chaque initiative concrète contribue donc directement à briser l’isolement et à renforcer le soutien nécessaire. Skullcandy l’a bien compris et continue de lier business et impact social, sans posture creuse ni opportunisme marketing.

Les deux modèles sont disponibles en édition limitée sur Skullcandy.com. L’édition 2025 ne se contente pas d’ajouter des couleurs aux étagères : elle rappelle qu’écouter va bien au-delà de la musique. Derrière chaque casque, il y a une oreille tendue vers celles et ceux qui en ont besoin.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

