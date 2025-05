Crusher 540 Active : un casque de sport aux basses explosives signé Skullcandy

Skullcandy dévoile son premier casque audio supra-auriculaire dédié aux sportifs. Le Crusher 540 Active allie design robuste, autonomie prolongée et basses vibrantes pour accompagner les entraînements les plus intenses.

Skullcandy fait un pas de plus vers les amateurs de sport avec un casque pensé pour le mouvement. Le Crusher 540 Active combine un son immersif à une conception robuste et confortable, pour suivre les sportifs les plus exigeants. Son autonomie impressionnante et sa résistance à l’eau en font un allié idéal, même pendant les séances les plus intenses. Avec ce nouveau modèle, Skullcandy élargit sa célèbre gamme Crusher avec une touche sportive inédite.

Un casque pensé pour les efforts extrêmes

La marque américaine, bien connue pour ses liens avec l’univers des sports de glisse, répond à une attente forte de sa communauté. Avec le Crusher 540 Active, Skullcandy propose un modèle à la croisée du lifestyle et de la performance sportive. Le casque, étanche à la transpiration, offre une stabilité accrue grâce à son arceau renforcé et des coussinets respirants qui assurent un confort même pendant les séances prolongées.

Selon Justin Reagan, vice-président marketing de la marque, « la musique est une véritable source de motivation, et nous avons créé le Crusher 540 Active pour accompagner celles et ceux qui veulent se dépasser ». Cette ambition se traduit par une autonomie impressionnante de 40 heures et une recharge express : dix minutes suffisent pour récupérer quatre heures d’écoute.

Signature sonore et technologie immersive

Le cœur de l’expérience reste la technologie exclusive Crusher. Le casque embarque deux haut-parleurs de 40 mm et des basses sensorielles ajustables qui transforment chaque écoute en immersion physique. Les utilisateurs peuvent moduler l’intensité des basses à leur convenance grâce à un curseur latéral, une signature propre à la gamme Crusher.

En complément, l’application Skullcandy permet de personnaliser les réglages sonores via Audiodo™, pour adapter le rendu audio à son profil auditif. Un détail technique qui souligne la volonté de l’entreprise de mêler innovation sonore et confort d’usage.

Une entrée stratégique dans le segment sport

Cette nouveauté vient compléter une gamme déjà populaire et ouvre la marque à un public plus large. Le design pliable, l’intégration de la technologie Tile™ pour localiser facilement son casque, ou encore la connectivité Bluetooth 5.0 sont autant d’arguments pour séduire les sportifs connectés. Je trouve que ce nouveau produit de Skullcandy souligne une tendance notable du marché : l’hybridation croissante entre tech audio et usage sportif. Une stratégie qui, si elle rencontre son public, pourrait bien redéfinir la présence de Skullcandy sur ce créneau.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

