Test des SkullCandy Push Play Active : pour un son mortel !

Vous cherchez des écouteurs puissants adaptés à vous activités sportives ? Alors ce test des SkullCandy Push Play Active est pour vous. Ici, nous vous détaillerons les différentes caractéristiques de l'appareil, ses capacités et ce qu'elle est capable de vous offrir.

Pour un son aussi agréable que puissant, optez pour le modèle Push Play Active de SkullCandy. Ces écouteurs, en plus d'avoir un design attrayant, vous promettent une expérience sonore des plus impressionnantes. Pour en savoir plus sur le Push Play Active, suivez notre test minutieux.

Caractéristiques techniques

Marque : SkullCandy

SkullCandy Fonctionnalités : Bass Boost, assistance vocal

Bass Boost, assistance vocal Étanchéité : IP55

IP55 Autonomie : 34 heures

34 heures Prix : 59,99 €

Présentation des Push Play Active

Le Push Play Active est un écouteur sans fil qui brille en premier lieu par un design de qualité.

En effet, ce dernier arbore un style sportif du plus bel effet, que ce soit ses couleurs noires et orange assez sobres ou encore la forme des écouteurs en eux-mêmes. En termes de design, vous avez ici des styles d'oreillettes qui s'adaptent parfaitement aux contours des oreilles.

Ainsi, même avec des mouvements brusques, aucun risque de faire tomber vos écouteurs, ce qui en fait le partenaire de sport idéal. Ils sont également assez légers pour que vous ne sentiez aucune gêne lors de vos activités physiques. En ce qui concerne la finition, ce modèle fait un sans-faute.

Mais le test des Push Play Active ne se limite pas qu'à son design et son confort. Il est donc impératif de s'attarder sur ses caractéristiques et capacités.

Test des Push Play Active : capacités

Quelles sont les fonctionnalités intégrées ? Comment ça se passe au niveau de la compatibilité ? Qu'en est-il de l'autonomie ?

Autant de questions sur les Push Play Active dont il faut répondre à travers ce test minutieux.

Audio et ergonomie

Les écouteurs intra-auriculaires Push Play Active profitent d'une connectivité Bluetooth 5.3, gage de rapidité et d'efficacité.

C'est simple, il vous suffit d'appareiller votre smartphone aux écouteurs en quelques secondes et le tour est joué. Ici, nous n'avons pas remarqué de problème de connectivité, l'appareil restant en permanence lié à votre smartphone.

Au niveau de l'expérience, vous serez ravi d'apprendre que ces écouteurs profitent d'une sonorité impressionnante. En effet, la qualité du son, et ce, même si vous êtes en déplacement, est optimale. Le système d'insonorisation par isolation acoustique empêche la propagation de bruits parasites et vous offre même une concentration accrue. Que ce soient les aigus, ou les basses, tous ont parfaitement été optimisés.

En termes de confort, les Push Play Active ont été préalablement conçues pour épouser les oreilles, et ce, grâce à son système de contour adapté. Cela vous assure une utilisation ergonomique en tout temps, même lors de vos activités sportives. Le fait que les écouteurs soient légers accentue également la sensation de confort. En effet, avec un poids de 67 g, vous ne ressentirez aucune gêne, même lors de longues sessions d'utilisation.

Pour ce qui est des capacités sonores, notre test des SkullCandy Push Play Active nous a montré que ces dernières ont bien écouté les besoins des utilisateurs, à savoir un appareil performant et tout aussi ergonomique.

Autonomie et durabilité

Les écouteurs Push Play Active brillent avant tout par une autonomie impressionnante.

Capables de tenir 44 heures en temps d'écoute, ces écouteurs vous permettent de profiter d'une ambiance sonore de qualité en tout temps. Vous pouvez donc les utiliser l'esprit tranquille, sans devoir surveiller constamment le niveau de charge. Un joli exploit qui permet aux sportifs et aux personnes occupées de se laisser entièrement tenter par ses modèles.

Cependant, cela ne veut pas dire que vous devez négliger la charge de l'appareil, non. Après un certain temps d'utilisation, assurez-vous que votre appareil dispose d'assez de puissance pour vous accompagner dans vos futures activités. Comment ? En regardant depuis votre smartphone après avoir sorti les écouteurs de leur étui.

Si l'autonomie est satisfaisante, les écouteurs profitent aussi d'une durabilité exemplaire. Avec un niveau d'étanchéité noté IP55, ils ne craignent ni l'eau, ni la transpiration et encore moins la transpiration. Cela en fait d'autant plus l'outil idéal pour les sportifs.

Fonctionnalités

À travers notre test, nous avons pu voir différentes options incluses et disponibles pour les SkullCandy Push Play Active, à commencer par la commande vocale.

En effet, avec un système d'assistance vocal, il vous est possible de prérégler les contenus à écouter. Pour plus de précisions, il vous est même possible de solliciter l'assistance d'un outil développé comme Alexa en installant au préalable l'application Skull-iQ.

Pour les mélomanes et les plus exigeants, vous pourrez profiter d'un système d'égalisation de sons, que ce soient les basses ou le mode d'écoute. Ainsi, vous avez par exemple le mode podcast, qui comme son nom peut l'indiquer, vous permet d'optimiser l'écoute de podcasts.

Puisque SkullCandy a tout pensé, vous ne risquez pas de perdre vos écouteurs. Comment est-ce possible ? Grâce à l'application Tile qui vous permet de tracer vos appareils à n'importe quel moment. Enfin, pour une efficacité totale, l'appareil dispose aussi du Google Fast Pair, vous permettant de lier très rapidement les écouteurs à votre smartphone.

Test du SkullCandy Push Active : prix

Avec un prix de 59,99 €, vous avez ici l'un des modèles les plus abordables sur le marché.

Au vu du test que nous avons effectué sur le SkullCandy Push Play Active, l'écouteur bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. En effet, avec des caractéristiques intéressantes, notamment une excellente autonomie et différentes fonctionnalités, il s'agit de l'outil idéal pour les sportifs.

Son niveau d'étanchéité vous permet de l'utiliser partout, dans diverses conditions. De plus, ce modèle profite d'équipements complets pour une expérience optimale. Avec un prix de 61 €, vous avez ici l'un des écouteurs les plus accessibles sur le marché.

Ainsi, vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas vous laisser tenter par les Push Play Active.

