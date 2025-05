Method 360 ANC : Skullcandy dévoile ses écouteurs stars

Skullcandy frappe fort avec les nouveaux Method 360 ANC, conçus avec la technologie audio de Bose. Un modèle True Wireless qui combine design, confort et réduction de bruit.

Skullcandy dévoile les Method 360 ANC, des écouteurs sans fil qui misent sur l’innovation sans renier leur style. Pensés pour un usage quotidien, ils associent confort, autonomie et technologie de son signée Bose. Une montée en puissance qui confirme les ambitions renouvelées de la marque sur le marché audio.

Un partenariat stratégique avec Bose pour une qualité audio haut de gamme

Skullcandy passe à la vitesse supérieure. Avec la technologie sous licence de Bose dans ses nouveaux Method 360 ANC, la marque américaine franchit une étape importante dans sa montée en gamme. Réputée pour ses produits accessibles et stylés, Skullcandy cible ici un public exigeant, sans pour autant sacrifier l’accessibilité.

La promesse est claire : un son riche, une clarté optimale et une suppression active du bruit d’un niveau rarement atteint à ce prix. Ce nouveau modèle True Wireless se positionne comme le plus avancé jamais proposé par la marque. De quoi séduire les amateurs de musique nomades comme les utilisateurs en quête de concentration.

Design, autonomie et confort : un modèle taillé pour le quotidien

Avec leur esthétique minimaliste et leur finition soignée, les Method 360 ANC affichent une volonté assumée de conjuguer forme et fonction. Le boîtier de recharge coulissant, équipé d’un mousqueton intégré, répond aux attentes d’un public actif et mobile. Une autonomie de 40 heures, des embouts Fit Fin ajustables et un maintien impeccable dans l’oreille viennent compléter le tableau.

Ces écouteurs sans fil visent clairement les usages du quotidien, entre trajets urbains et sessions sportives, sans compromis sur la qualité sonore. Un point souvent négligé dans cette gamme de prix, mais ici placé au cœur du produit.

Tony Hawk, nouveau visage de Skullcandy, salue l’esprit de la marque

Pour accompagner ce lancement, Skullcandy ne se contente pas d’innover sur le plan technique. La marque renforce également son identité culturelle grâce à sa collaboration avec une icône : Tony Hawk. Le célèbre skateur rejoint le collectif d’ambassadeurs aux côtés d’Andrew Reynolds ou Louie Lopez, dans une logique de continuité. « J’ai toujours apprécié l’engagement de Skullcandy envers la communauté skate, la musique et leur manière unique de faire les choses », a déclaré Tony Hawk.

Une collaboration qui souligne la volonté de la marque de tisser des liens sincères avec des figures marquantes de la culture urbaine. Disponibles depuis le 1er juin 2025 à la Fnac et sur Skullcandy.fr, les Method 360 ANC sont proposés en cinq coloris, du classique noir au motif Leopard plus audacieux.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

