EBuyClub : le leader du cashback sur les achats en ligne et en magasin

Pionnier du cashback, le site eBuyClub permet à de nombreux utilisateurs de faire des économies sur leurs achats. En outre, il offre la possibilité d’acheter tout en gagnant de l’argent.

Le CashBack n’est pas un nouveau concept pour les adeptes des bons plans. Il existe de nombreuses plateformes proposant de réaliser des économies sur la toile, mais eBuyClub fait partie des solutions plus complètes. Elle met à disposition des offres exclusives tant en magasin que sur internet, des primes cumulables ainsi qu’un seuil de prélèvement des plus bas du secteur. Découvrez comment fonctionne ce portail.

Présentation d’EbuyClub

Fondé il y a 20 ans, eBuyClub s’impose comme l’un des sites de cashback les plus connus en France. Comment fonctionne cette plateforme ?

Son principe est très simple. Elle verse à ses membres une partie des sommes qu’ils ont dépensées auprès de sites partenaires. Ces bénéfices peuvent être cumulés dans une cagnotte. Pour les amateurs d’achats en ligne, ces montants peuvent être significatifs. Pour profiter de ce cashback en ligne, il suffit de s’inscrire sur EbuyClub, de choisir le marchand avec qui passer la commande.

Outre l’achat en ligne, eBuyClub est la seule plateforme à offrir une formule très intéressante : le cashback en magasin. Pour cela, le client doit scanner sa facture en utilisant l’application mobile. 48 heures après l’achat, le CashBack va apparaître dans sa cagnotte.

De même, eBuyClub a lancé un produit permettant de bénéficier d’un CashBack en achetant des coupons ou des cartes cadeaux. Une fois l’achat effectué, l’abonné reçoit instantanément ses bons d’achat sur son compte. De plus, son cashback sera versé directement dans sa cagnotte.

Pourquoi utiliser eBuyClub ?

eBuyClub compte parmi les meilleurs sites de CashBack disponibles sur le marché pour de nombreuses raisons. En fait, ce portail permet d’accéder aux services de plus de 3000 marchands issus de tous les secteurs, du divertissement à la mode. En outre, presque tous les grands magasins tels que Décathlon, Carrefour, Fnac, IKEA, Cdiscount sont partenaires d’eBuyClub.

Par ailleurs, le membre d’eBuyClub peut encaisser sa cagnotte dès qu’elle atteint la somme de 10 €. Cette somme peut être versée directement sur son compte bancaire, mais peut aussi être reçue sous forme de carte cadeau ou de chèque.

Un autre avantage non négligeable d’EbuyClub est l’expérience utilisateur. En effet, cette plateforme met tout en œuvre pour traiter les demandes des utilisateurs en moins de 24 heures.

Comment profiter du Cashback que propose eBuyClub ?

En plus du service sur site lui-même, eBuyClub met à disposition une application facile à utiliser. Cette dernière permet de visualiser la cagnotte, de suivre l’évolution des cashbacks et de vérifier son historique. De même cette application mobile offre des cashbacks allant jusqu’à 50 % auprès des marchands partenaires et propose des codes promotionnels exclusifs régulièrement

Par ailleurs, l’installation de l’extension Alerte Bons Plans permet de bénéficier des bons plans proposés sur la plateforme. Cette dernière permet de réaliser automatiquement toutes les actions, sans devoir passer par le site et donc de ne pas manquer les réductions.

Ainsi, EbuyClub a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années. La plateforme ne cesse de présenter des offres intéressantes et variées. Sans oublier que le nombre important de sites partenaires permet à tous de se faire plaisir même si c’est pour acheter une montre connectée pour femme. Enfin, le plus grand avantage d’EbuyClub concerne le fait qu’il permet de faire ses achats en ligne et dans les magasins tout en bénéficiant des conditions de remboursement.