Un pick-up hybride… avec un moteur diesel ? Découvrez le concept fou du constructeur Chery

Et si le meilleur des deux mondes existait ? Le constructeur chinois Chery vient de dévoiler un concept aussi audacieux qu’intrigant : le KP31, un pickup hybride… doté d’un moteur diesel !

Sous le capot, on trouve un bloc 2,5 litres turbo-diesel couplé à une technologie hybride rechargeable, promettant d’être 10 % plus efficace qu’un diesel classique. Il est dit que ce baroudeur n’a rien à envier aux Toyota Hilux ou Ford Ranger. Chery vise clairement une « dent sérieuse » dans le marché des utilitaires. De quoi faire réfléchir les puristes du diesel. Mais qu’est-ce qu’il y a d’autre ?

Chery dévoile un concept de pick-up hybride diesel : le KP31

Le constructeur chinois Chery s’apprête à secouer le marché australien avec un concept de pick-up au look robuste et à la motorisation inédite. Baptisé KP31, ce pickup de chez Chery associe un moteur diesel à une technologie hybride rechargeable. Une première dans la catégorie des utilitaires, qui devrait arriver dans les concessions d’ici la fin 2026.

Quelle est cette drôle de mécanique ?

Sous le capot, on trouve un 4-cylindres turbo de 2,5 litres associé à un système hybride rechargeable. Les chiffres de puissance et de couple restent mystérieux, mais Chery annonce des performances prometteuses : une efficacité thermique de 47 % et une consommation réduite de 10 % par rapport à un diesel classique. Les ingénieurs auraient atténué les vibrations de 30 %. De quoi rendre l’expérience de conduite plus douce.

À quoi ressemble ce bébé ?

Visuellement, le KP31 est le clone du Rely P3X déjà présenté en Chine. Son look est typé baroudeur : face avant plate, phares ronds, protections en plastique sur les passages de roue, et une cabine verticale. Il est même équipé d’un snorkel, de pneus tout-terrain 285/70 R17 et d’un porte-bagages avec rails de récupération. Bref, il respire l’aventure.

Ses dimensions (concept) : 5,61 m de long, 1,92 m de large, 1,92 m de haut. La version de série sera légèrement plus courte (5,45 m). Côté capacités, il annonce une charge utile d’une tonne et une capacité de remorquage de 3,5 tonnes.

Pourquoi l’Australie ?

Le marché australien est un terrain de jeu idéal pour ce type de véhicule. Lucas Harris, COO de Chery Australia, souligne l’importance d’être le premier à proposer un diesel hybride rechargeable dans la catégorie des utilitaires. Une façon de se démarquer dans un segment très concurrentiel.

Quand pourra-t-on l’essayer ?

Chery prévoit un lancement commercial au quatrième trimestre 2026 en Australie. Le nom définitif, le prix et les spécifications complètes seront dévoilés à l’approche de la date de sortie. Une version essence hybride rechargeable est également annoncée pour 2027, sans plus de détails.

Verdict : un camion qu’on aimerait voir ailleurs

Le KP31 est typiquement le genre de véhicule qui fait rêver les amateurs de pick-ups. Puissant, économique, équipé pour l’off-road. Malheureusement, comme souvent avec ces engins, il ne semble pas destiné au marché américain. Dommage. En attendant, les Australiens vont pouvoir s’en donner à cœur joie.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn