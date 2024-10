Crunchyroll Game Vault : 10 nouveaux jeux à découvrir cet automne

Crunchyroll, la référence mondiale de l’anime, continue d’étonner les amateurs de jeux avec son service Game Vault, réservé aux abonnés Premium. D’ici la fin de l’année, ce coffre-fort numérique proposera plus de 35 titres exclusifs. Plusieurs nouveautés viennent enrichir le catalogue pour cet automne, avec des jeux variés qui captiveront les fans.

Une offre de jeux variée pour tous les goûts

Game Vault, lancé en novembre 2023, n’a cessé de croître depuis son lancement. Ce mois-ci, les abonnés peuvent déjà profiter de Blossom Tales II, un jeu d’action-aventure palpitant. Les amateurs de l’anime Love Live! découvriront également Yohane the Parhelion – NUMAZU in the MIRAGE, un roguelite à la structure unique. Ces jeux sont disponibles dès maintenant sur iOS et Android via l’App Store et Google Play.

En octobre, de nouvelles aventures attendent les joueurs avec des titres comme Hidden in My Paradise et Victory Heat Rally. Cela promet des expériences de gameplay immersives. Crunchyroll collabore avec des partenaires reconnus, comme Studio Sai. C’est important pour porter des jeux très attendus sur mobile, y compris le RPG de science-fiction LunarLux.

Crunchyroll continue d’innover

Crunchyroll s’est associé à A PLUS Japan pour lancer la version internationale du jeu Lord of Nazarick, basé sur l’anime Overlord. Ce partenariat élargit l’offre de RPG disponibles sur Game Vault. Ce free-to-play est une nouvelle preuve de l’engagement de Crunchyroll à fournir des jeux innovants aux fans d’anime et de culture pop japonaise. Les fans peuvent s’attendre à encore plus de titres passionnants. C’est le cas avec l’arrivée de jeux comme Moonstone Island, un jeu de simulation de vie, et le populaire River City Girls 2, qui plongera les joueurs dans une action intense avec de nouveaux personnages et défis.

Avec Game Vault, les abonnés Mega et Ultimate Fan ont accès à un vaste choix de jeux exclusifs. Plus qu’une simple plateforme de streaming, Crunchyroll propose un univers complet dédié à l’anime, avec plus de 24 000 heures de contenu et une collection de jeux diversifiés. Les nouveaux membres peuvent s’inscrire à l’abonnement Premium pour débloquer l’accès à ces titres. Crunchyroll s’engage à faire de l’anime une composante essentielle de la culture populaire mondiale. Il veut offrir aux fans une expérience unique à travers le streaming, les jeux, et bien plus encore.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.