Notre comparatif des 5 meilleurs vélos électriques de 2025

En 2025, le marché des vélos électriques continue de se développer à grande vitesse, porté par l’innovation technologique et un intérêt croissant pour les mobilités durables. Que vous soyez un cycliste urbain, un amateur de balades ou un adepte du VTT électrique, il existe aujourd’hui une large gamme de modèles adaptés à tous les usages et budgets.

Notre équipe a comparé les cinq meilleurs vélos électriques de 2025, en prenant en compte leurs performances, leur autonomie, leur confort, leur rapport qualité-prix et les retours des utilisateurs. Voici un guide clair et complet pour vous aider à choisir le modèle idéal pour vos trajets quotidiens ou vos escapades du week-end.



Critères de sélection pour votre vélo électrique

Avant de présenter notre sélection, voici quelques critères importants à prendre en considération afin de mieux choisir un modèle de vélo électrique en 2025.

Qui dit véhicule ou moyen de transport électrique, dit autonomie. Votre autonomie sera importante pour vous permettre un choix judicieux en fonction de vos distances à parcourir et vos besoins. Un cycliste urbain aura un besoin d’autonomie différent d’un cycliste occasionnel le week-end.

Le second point concerne l’ergonomie et le design du vélo. La position de la selle, pliable ou pas, la taille du vélo et le niveau de confort. Ce critère est assez important, et dépend également de votre utilisation ainsi que de votre morphologie.

Finalement, pour garder l’article court et concentré, n’oubliez pas le poids du vélo qui est un critère directement relatif aux matériaux utilisés pour la fabrication du vélo.

Sans plus tarder, voici notre Top 5 vélos électriques pour 2025 :

Le Top 5 de vélos électriques 2025

Catégorie vélos de ville : cadre positionné haut

Pour la catégorie des vélos électriques à tout faire, nous proposons le modèle Trek Verve+ 4. Sa robustesse, son autonomie de 545 Wh (avec option 800 Wh) ainsi que son poids permettent de conclure sa position dans cette catégorie. La fourchette se positionne entre 1300 et 1500 € selon les options choisies.

Catégorie vélos électriques à cadre positionné bas

Sans aucune compétition féroce, le modèle O2 Feel iSwan 6.1 se classe premier grâce à son élégance, son confort lors de la conduite et ses 8 vitesses permettant une variété d’utilisations en ville, comme en domaine interurbain. Comptez entre 800 et 1000 € pour ce dernier.

Catégorie des vélos électriques pliants

Après une forte délibération, le modèle Btwin E Fold 900 (et sa barre de prix à 1000 €) sort vainqueur et se classe premier grâce à son prix imbattable, son rapport qualité-prix et son design compact et très maniable pour une utilisation quotidienne.

Catégorie vélos électriques de route

Pour la route, l’incontournable modèle BMC Roadmachine AMP Two arrache la première position à ses rivaux. Cependant, il faut compter une barre de 4000 € à franchir pour ce dernier.

Catégorie des VTT électriques

Nous avons sélectionné le modèle Trek Marlin+ 8 et une gamme de prix supérieure entre 4000 et 6000 € pour profiter du vélo VTT électrique au podium. Une technologie de freins à disques inégalable, un poids très souple et un cadre en Aluminium Alpha Platinium. Ce vélo possède une batterie de grande qualité Bosch de 400 Wh, et des équipements Shimano pour garantir une fiabilité accrue.

Le Top 5 de vélos standards en 2025

Voici sans plus tarder notre classement pour les vélos standards non-électriques pour l’année 2025.

Catégorie vélos de route :

Le modèle Giant TCR Advanced 2025 représente l’allié parfait pour les amateurs comme les professionnels du vélo en route. Un rapport qualité plus qu’exceptionnel, et un poids record qui démarre à 6,4 kilos à peine. Il est parfait pour les cyclistes en quête de performances, les compétiteurs ainsi que les sportifs pratiquants dans une variété de routes et supports.

Les vélos pliants :

Pour les amoureux des vélos pliants en ville, découvrez le modèle Brompton C-Line Explore et son look classique qui ne cesse de plaire partout en France, comme dans les pays limitrophes.

Les VTT classiques

Le modèle Connondale Trail 6, est considéré comme le meilleur modèle semi-rigide pour son prix très abordable dans le marché, et sa fiabilité confirmée par Décathlon et Intersport.

Les vélos de ville :

Pour les vélos urbains, nous notons le modèle Elops LD 500 qui a attiré l’attention de notre régie. Souple de ses 14 kilos, et équipé de freins de type V-Brake à patins. Ce dernier regroupe un design atypique, un poste de pilotage confortable et une transmission de très grande qualité.

Avant de finaliser votre achat, pensez également à la protection de votre vélo électrique. Même si une assurance vélo n’est pas obligatoire, elle peut s’avérer très utile en cas de vol ou de dommage. Plusieurs compagnies proposent aujourd’hui des formules spécifiques pour les vélos électriques, avec des garanties étendues et des tarifs raisonnables.

Enfin, n’hésitez pas à comparer les options et à lire les avis en ligne avant de souscrire. Cela vous permettra de rouler en toute sérénité et de profiter pleinement de votre nouveau vélo.



N’hésitez pas à nous communiquer lequel de ces modèles vous avez testé, et de partager votre avis avec nous. Si vous souhaitez découvrir plus de tests concernant ces modèles, n’hésitez pas à visiter fréquemment notre magazine et sa section voiture – mobilité !

