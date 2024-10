CASETiFY x ONE PIECE : Une collection inspirée des Fruits du Démon

Je vous présente aujourd’hui une collaboration captivante entre CASETiFY et ONE PIECE. Inspirée par les mythiques Fruits du Démon, cette collection exclusive sera disponible dès le 23 octobre. Elle promet d’attirer l’attention des fans avec des designs originaux.

Une rencontre entre technologie et univers anime

CASETiFY, réputée pour ses accessoires tech, dévoile une nouvelle collection en partenariat avec ONE PIECE. Cette série s’inspire directement des Fruits du Démon, des artefacts mystérieux et puissants au cœur de l’univers de la série. Les amateurs peuvent s’inscrire dès maintenant pour obtenir un accès anticipé aux produits via le site officiel de CASETiFY. Les pièces phares de cette collection incluent trois étuis AirPods en 3D : le Gum-Gum, le Pyro-Fruit, et le Fruit du Bistouri. Ces accessoires montrent une belle créativité. Ils transforment l’esthétique des autocollants de fruits en un hommage visuel à l’univers de ONE PIECE.

La collection sera lancée mondialement le 23 octobre via plusieurs canaux, notamment le site casetify.com, l’application CASETiFY Co-Lab et les magasins CASETiFY Studio. Les acheteurs peuvent aussi suivre cette aventure sur Instagram et TikTok pour rester à jour. Les membres inscrits sur la liste d’attente pourront accéder à des articles collector comme l’étui Gum-Gum Fruit ou le support Thousand Sunny Grip. Ces objets sont pensés pour combiner praticité et design pour permettre à chacun d’afficher fièrement son attachement à ONE PIECE.

Une gamme complète d’accessoires

Cette collaboration ne se limite pas aux étuis pour écouteurs. Elle propose une gamme d’accessoires diversifiés. Cela va des chargeurs sans fil aux supports de porte-cartes, en passant par des coques pour iPad et ordinateurs portables. Les prix s’échelonnent entre 35,99 € et 104,99 €. Les produits sont ainsi accessibles à un large public. Un système d’accès prioritaire est prévu pour les fans les plus investis. Depuis ce 21 octobre, les membres Gold et Silver ont pu précommander certains articles en édition spéciale. Je trouve cette initiative astucieuse pour fidéliser les passionnés de la série et de la marque.

En explorant cette collection, je constate une véritable synergie entre innovation et culture pop. Cette association entre CASETiFY et ONE PIECE dépasse le simple merchandising. Elle réinvente l’accessoire technologique en une expression artistique et ludique. Avec cette gamme, CASETiFY renforce son image de marque ancrée dans la créativité et l’originalité. Une belle manière de mêler deux univers et de séduire à la fois les amateurs de technologie et les fans d’anime.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

