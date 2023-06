Faire sa carte grise en ligne : les étapes à suivre, les avantages et les risques

Afin de simplifier et d’accélérer la procédure, l’État français a permis à ses citoyens de faire leur carte grise en ligne. Pour ce faire, ceux-ci n’ont qu’à préparer les documents justificatifs nécessaires et à réaliser l’intégralité de la démarche sur Internet.

Aujourd’hui, il est devenu essentiel pour les entreprises privées et les organisations publiques de procéder à la digitalisation de la plupart de leurs services. Le but est de faciliter l’accès des utilisateurs à leurs prestations ou à leurs produits et de s’adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. Grâce au développement exponentiel des technologies du Web, il est même actuellement possible de faire sa carte grise en ligne. Il suffit de réaliser quelques étapes clés ou de se faciliter encore plus la tâche en ayant recours à un professionnel habilité.

Quelles sont les étapes à suivre pour faire sa carte grise en ligne ?

Si vous choisissez d’entreprendre la procédure vous-même, vous devez commencer par vous rendre sur le site internet officiel de l’ANTS, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés. Ensuite, vous êtes amené à y créer un compte et à accéder à votre espace personnel. Après cette étape, cliquez sur « vos démarches », puis sur « immatriculation ». Sélectionnez la formalité que vous souhaitez effectuer. Normalement, vous serez amené à remplir un formulaire et à joindre les pièces justificatives nécessaires à la demande. Le paiement du prix de la carte grise en ligne par carte bancaire sera ensuite requis.

Une fois que vous aurez envoyé votre requête, vous obtiendrez un numéro de dossier, un accusé d’enregistrement de la demande et un certificat provisoire d’immatriculation. Celui-ci est valable un mois et devra toujours vous accompagner lors de vos déplacements. D’une manière générale, votre nouvelle carte grise vous sera délivrée dans moins de 7 jours ouvrés environ. Néanmoins, vous avez la possibilité de vous acquitter de la tâche en faisant appel aux services d’un intermédiaire agréé. Il peut s’agir d’un prestataire habilité par le ministère de l’Intérieur ou d’un professionnel de l’automobile accrédité.

Quels sont les avantages de faire sa carte grise en ligne ?

En faisant votre carte grise en ligne, vous bénéficiez de l’avantage de ne pas avoir à patienter inutilement dans une salle d’attente. Vous n’avez pas à vous rendre physiquement aux autorités compétentes ni à payer des frais de déplacement. Ainsi, vous avez la possibilité de continuer de vaquer à vos occupations tout en réalisant les démarches sur Internet. Pour faire simple, vous profitez d’une alternative à la fois pratique, économique et écologique. En effet, en plus de limiter l’utilisation des papiers pour les photocopies, vous minimisez vos émissions de CO2.

Quels sont les risques à prendre en compte ?

Si vous préférez confier la tâche à un intermédiaire agréé, vous avez intérêt à faire attention aux offres de certaines plateformes. En effet, différents utilisateurs ont déjà signalé des abus et des arnaques de toutes sortes. Le prestataire leur a promis de s’occuper de toute la procédure pour eux, alors qu’il voulait juste encaisser les frais de dossier. Par ailleurs, il peut faire votre carte grise en ligne, mais vous facturer des coûts supplémentaires pour des raisons absurdes.

Selon les cas rapportés, une somme de 10 euros est à payer pour accélérer la procédure ou en cas de dossier incomplet. De plus, si vous décidez de contacter l’entreprise, vous risquez de régler une note assez salée. Les appels sont surtaxés à 0,80 euro par minute. D’autres problèmes tout aussi embêtants peuvent également se poser. Il vous revient de ne faire confiance qu’aux professionnels fiables et reconnus.