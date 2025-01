IMOU Rex VT Pro : caméra avec qualité 3K et IA au service de votre sécurité

IMOU présente la Rex VT Pro, une caméra connectée et motorisée qui réinvente la sécurité à domicile. Dotée de technologies avancées et d’un design intuitif, elle assure une protection optimale et une connectivité accessible à tous.

Une caméra intuitive et connectée

La Rex VT Pro propose des fonctionnalités uniques pour faciliter les interactions à distance. Son écran couleur de 2,4 pouces permet aux utilisateurs d’initier des appels vidéo d’un simple clic. Cette option est particulièrement utile pour les enfants ou les personnes âgées. Elle constitue une solution pratique pour rester en contact avec leurs proches. Grâce à sa batterie intégrée, la caméra peut être déplacée librement dans la maison pendant 30 minutes. Elle assure ainsi une communication sans interruption. Cette liberté de mouvement est un atout pour des appels fluides et accessibles en toutes circonstances.

Selon Aymeric Schindler, responsable du développement commercial d’IMOU en France, « notre ambition repose sur l’innovation, la simplicité et la performance. Nous visons à intensifier notre présence sur l’ensemble du territoire français en 2025. »

Une surveillance avancée pour une sécurité optimale

Avec une définition de 5MP et une qualité d’image 3K, la Rex VT Pro capture chaque détail avec précision. Sa vision nocturne performante permet une surveillance constante, même dans l’obscurité totale. De plus, elle peut détecter des sons inhabituels, comme une chute ou un bris de verre, et alerter instantanément l’utilisateur via une notification sur son smartphone.

La caméra offre également une couverture complète de l’environnement grâce à son pivotement à 360° et à sa rotation verticale de 90°. Ces caractéristiques éliminent les angles morts. Elles assurent une protection globale des lieux surveillés. Des rappels vocaux personnalisés peuvent également être configurés via l’application IMOU. Cela rend cet outil idéal pour les familles.

Un équilibre entre technologie et vie privée

La Rex VT Pro intègre des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour une détection rapide des mouvements. Elle distingue les humains des animaux en seulement 0,02 seconde. Cette rapidité est complétée par une fonction de suivi intelligent qui alerte l’utilisateur et active une alarme locale en cas de besoin.

Pour garantir la confidentialité, l’objectif peut être couvert via un simple clic dans l’application mobile. Les données enregistrées peuvent être stockées localement sur une carte microSD ou dans le cloud. Cela offre une flexibilité dans la gestion des vidéos. Disponible chez Leroy Merlin, Fnac, Darty et d’autres enseignes, la Rex VT Pro se positionne comme un équipement incontournable pour améliorer la sécurité et le confort des foyers.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



