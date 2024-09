Sécurité connectée : IMOU dévoile une caméra ultra-autonome et intelligente

IMOU, leader des solutions de sécurité connectée, se distingue en France grâce à sa nouvelle caméra intelligente. Lauréate du prix de l’innovation pour la gestion de l’énergie à l’IFA 2024, cette caméra propose une autonomie quasi illimitée grâce à sa technologie unique et son panneau solaire. Retour sur les innovations et ambitions de cette marque en pleine expansion.

Une autonomie inégalée et une vision nocturne optimale

IMOU innove en matière de surveillance avec l’AOV PT 5MP. C’est une caméra intelligente qui fonctionne sur batterie et récompensée à l’IFA 2024. Avec une capacité de 10 000 mAh et la technologie AOV (“Always On Video”), la caméra garantit une surveillance continue, même dans les conditions les plus difficiles. En associant une faible consommation énergétique à un panneau solaire, elle élimine le besoin de recharges fréquentes.

Ce modèle se distingue également par une technologie de charge à basse température. Cela lui permet de fonctionner efficacement jusqu’à -10°C. Un atout majeur pour les utilisateurs qui souhaitent sécuriser leur domicile en hiver. Grâce à son IA avancée, la caméra détecte les mouvements avec précision. Elle minimise aussi sa consommation d’énergie, un véritable gage de fiabilité et de durabilité.

Outre son autonomie, IMOU propose des solutions de sécurité domestique adaptées à divers environnements. La caméra Cruiser Dual 2 Pro, par exemple, utilise la technologie Aurora™ Low-Light Imaging pour offrir une vision nocturne d’une qualité exceptionnelle. Avec cette caméra, il est désormais possible de surveiller son domicile de nuit comme de jour, sans perte de détails. Cette innovation répond au besoin croissant de sécurité en conditions de faible luminosité. Elle apporte ainsi une tranquillité d’esprit inégalée aux utilisateurs.

Des fonctionnalités avancées pour une protection optimale

IMOU va plus loin avec des fonctionnalités axées sur la confidentialité et la reconnaissance intelligente. Ses algorithmes, exécutés en local sur les appareils, permettent d’activer ou de désactiver des zones de confidentialité par simple geste. De plus, ils offrent la possibilité de flouter les formes humaines dans les vidéos enregistrées pour garantir le respect de la vie privée.

Aymeric Schindler, responsable du développement commercial d’IMOU en France, explique : « Grâce à un positionnement qui se différencie de ses concurrents, IMOU se développe rapidement en France. Notre objectif est de fournir aux foyers un environnement intelligent et sûr de la manière la plus pratique possible. Nous cherchons à y parvenir grâce à l’amélioration et au développement constant de notre écosystème au sein de notre département R&D interne. »

Les produits IMOU vont même jusqu’à identifier une personne à partir de simples descriptions, telles que la couleur de ses vêtements. Ces fonctionnalités, couplées à des algorithmes cloud avec une puissance de calcul 200 fois supérieure à celle des puces locales, permettent une détection précise et rapide en temps réel.

IMOU en France : une expansion rapide et prometteuse

Présente dans des enseignes comme la Fnac, Darty, Leroy Merlin et Leclerc, la gamme IMOU ne cesse de s’étendre. La marque est en discussions avancées avec plusieurs autres distributeurs pour renforcer sa présence en France. Cette expansion témoigne de la confiance des consommateurs envers les solutions proposées par IMOU, qui se distingue par des produits innovants et accessibles.

Aymeric Schindler poursuit : « Actuellement, la gamme IMOU est disponible à la Fnac, chez Darty, Leroy Merlin, Leclerc et de nombreux magasins Bouygues indépendants. Des discussions avancées sont en cours avec plusieurs autres enseignes qui peuvent trouver dans les produits IMOU des fonctionnalités innovantes qui améliorent la sécurité et apportent sur plusieurs modèles une vraie différenciation par rapport à nos concurrents. Nous nous efforçons d’être disponibles encore plus largement dans toute la France dans un avenir proche. »

Acteur incontournable du marché de la sécurité connectée, IMOU entend bien poursuivre sur cette lancée. Avec des produits qui allie autonomie, performance et respect de la vie privée, la marque s’impose comme un choix de référence pour les foyers français.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

