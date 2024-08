Facile à installer et équipée d'un stockage local gratuit, la SoloCam S340 d'Eufy se révèle être une alliée de choix pour ceux qui recherchent une caméra de surveillance fiable et efficace. Sa qualité vidéo exceptionnelle et sa polyvalence en font une option idéale pour protéger votre domicile. Découvrez notre test complet pour découvrir toutes ses fonctionnalités, évaluer ses performances et décider si elle correspond à vos besoins en matière de sécurité.

La SoloCam S340 d'Eufy est une caméra de surveillance extérieure sans fil à la pointe de la technologie. Dotée d'un double objectif pour une vision élargie et d'un zoom 3x, elle offre une surveillance optimale sans angles morts grâce à sa capacité de rotation à 360°. De plus, elle promet une installation facile et une alimentation solaire, garantissant une autonomie ininterrompue tout en éliminant le besoin de branchements électriques compliqués. Promettant une protection maximale pour votre domicile, la SoloCam S340 semble vraiment avoir tout pour plaire, mais est-elle à la hauteur de vos attentes en matière de sécurité ? Ne manquez pas notre analyse détaillée pour le découvrir.

Caractéristiques techniques

Résolution vidéo maximale : 2880 x 1660 pixels (3K)

: 2880 x 1660 pixels (3K) Capacité de la mémoire interne : 8 Go

: 8 Go Connectivité : Wi-Fi

: Wi-Fi Source d'alimentation : Énergie solaire

: Énergie solaire Technologie d'intelligence artificielle : Détection humaine et animale

: Détection humaine et animale Indice de protection : IP67

: IP67 Champ de vision : 360°

: 360° Dimensions du produit : 8,7 x 8,7 x 12 cm

: 8,7 x 8,7 x 12 cm Poids : 630,49 grammes

Test de la SoloCam S340 d'Eufy : Déballage

La SoloCam S340 d'Eufy combine performance et simplicité d'utilisation. Dès le déballage, vous serez impressionné par son design élégant et moderne. Dans la boîte, vous trouverez la caméra de surveillance, les câbles nécessaires, y compris un câble USB-C pour la recharge initiale, des supports de montage et un panneau solaire. Ce dernier se connecte facilement à la caméra, garantissant une alimentation continue sans avoir besoin de prises électriques compliquées. Il est aussi livré avec son câble d'extension.

Test de la SoloCam S340 d'Eufy : L'installation

L'installation de la SoloCam S340 est à la fois simple et rapide, même pour ceux qui ne sont pas des experts en bricolage. De plus, les vis et les chevilles nécessaires pour la fixation sont déjà fournies avec le produit. Pour commencer, il est recommandé de configurer la caméra via l'application Eufy Security. Téléchargez-la sur votre smartphone et créez un compte si vous n'en possédez pas encore. Ensuite, sélectionnez la SoloCam S340 dans la liste des appareils et connectez-la à votre réseau Wi-Fi en suivant les instructions à l'écran. Puis, maintenez le bouton de synchronisation de l'appareil jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. Scannez le code QR affiché sur votre téléphone avec la caméra pour finaliser la connexion.

Une fois cette configuration initiale terminée, il est temps de monter la SoloCam S340 en installant d'abord le panneau solaire. Pour ce faire, choisissez un emplacement qui reçoit au moins deux heures de soleil direct par jour. Utilisez les supports de montage et les vis fournis pour le mettre en place. Vous pouvez le fixer directement sur le toit, sur un mur ou à une distance de la caméra grâce au câble d'extension. Pour la connecter à la SoloCam S340, vous n'avez qu'à utiliser le port USB-C à l'arrière.

La prochaine étape est de sélectionner un emplacement pour la caméra connectée offrant une vue dégagée de la zone que vous souhaitez surveiller. Idéalement, celle-ci devrait être installée en hauteur pour maximiser le champ de vision. Fixez le support de montage au mur ou au plafond à l'aide des vis et chevilles fournies. Assurez-vous qu'il est solidement monté, puis attachez la SoloCam S340. Grâce à sa conception rotative, vous pouvez ajuster l'angle de la caméra pour couvrir la zone souhaitée.

Test de la SoloCam S340 d'Eufy : L'application mobile dédiée

L'application mobile dédiée à la SoloCam S340 est conçue pour rendre la gestion de votre système de sécurité à la fois simple et intuitive. Elle est notamment nécessaire pour ajuster l'angle de vue de la caméra et configurer les options de surveillance telles que les zones de détection de mouvement. Lorsque vous ouvrez l'application Eufy Security, vous verrez un panneau spécifique pour la SoloCam S340 qui affiche la dernière image capturée. Celui-ci permet également de lancer un flux en direct d'un simple clic. Par défaut, l'écran vidéo montre deux vues : une du grand-angle et une autre du téléobjectif. Vous pouvez facilement passer à une seule vue selon vos préférences dans les paramètres vidéo.

En bas de l'écran, vous trouverez une barre de boutons avec des fonctions pratiques comme l'enregistrement, le son, la communication bidirectionnelle et l'éclairage. Il y a aussi un contrôle panoramique et incliné, vous permettant de déplacer la caméra dans quatre directions. Vous pouvez même créer jusqu'à quatre points de vue préréglés pour un accès rapide.

L'application Eufy Security offre également des options supplémentaires comme la vision nocturne, le suivi des mouvements avec l'IA et la vue panoramique à 360 degrés. Un simple clic sur le bouton 360 degrés permet à la caméra de faire un tour complet avant de revenir à sa position initiale.

En haut à droite de l'écran, les icônes d'alarme et de réglages vous permettent d'activer la sirène, de configurer les zones de détection et de personnaliser les notifications. Vous pouvez également consulter les statistiques d'utilisation et les données de charge solaire. Ainsi, l'application Eufy Security vous offre un contrôle total de votre sécurité domestique depuis votre smartphone. Elle vous donne la possibilité de surveiller votre maison à distance.

Test de la SoloCam S340 d'Eufy : La qualité vidéo

La qualité vidéo de la SoloCam S340 est remarquable pour son prix. Avec une résolution de 3K (2880 x 1620 pixels) et un objectif téléphoto de 2304 x 1296 pixels, elle offre une meilleure clarté que les caméras 1080p standards. Cependant, elle ne rivalise pas pour autant avec les modèles 4K haut de gamme. Pendant la journée, la SoloCam S340 permet de surveiller aisément les livreurs et les visiteurs. La vision nocturne, quant à elle, offre des images en couleur grâce à son projecteur intégré. Néanmoins, force est de constater que la netteté est légèrement réduite par rapport aux conditions diurnes.

Un des avantages majeurs de la SoloCam S340 est l'absence de frais d'abonnement pour le stockage. La caméra dispose de 8 Go de mémoire interne pour enregistrer et sauvegarder les clips vidéo. Elle offre une solution économique et sans tracas pour la surveillance de votre domicile.

