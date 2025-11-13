Ce que Yale prévoit pour le Black Friday risque de partir vite !

Le Black Friday Yale 2025 s’annonce explosif : des offres massives sur les serrures, caméras et alarmes. De quoi transformer son domicile en forteresse high-tech à prix doux.

L’annonce du Black Friday 2025 donne déjà le ton chez Yale. La marque est connue pour ses solutions de sécurité intelligentes. Elle prépare une série de promotions accessibles du 17 novembre au 1er décembre 2025. Une période courte durant laquelle les produits phares seront proposés à des tarifs rarement vus. Entre serrures connectées, caméras et coffres-forts, l’événement s’annonce intéressant.

La Linus® L2, tête d’affiche des remises Black Friday

Cette année, la vedette des promotions est sans conteste la serrure connectée Linus® L2. Yale affiche jusqu’à 150 € d’économie sur ce modèle. C’est un signal fort envoyé à ceux qui hésitaient encore à passer à la serrure sans clé. Conçue pour simplifier la gestion des accès, elle permet de partager des clés virtuelles ou des codes directement via l’application Yale Home. Cela séduit autant les familles que les utilisateurs multi-sites.

Récompensée pour son design, la Linus® L2 repose sur un système automatisé de verrouillage et déverrouillage. Plusieurs utilisateurs expliquent déjà qu’ils apprécient « ne plus se demander si la porte est bien fermée ». Compatible avec l’écosystème Yale, dont le clavier connecté à empreinte digitale, elle s’intègre dans une vision plus globale de la sécurité intelligente.

Caméras et sonnettes vidéo : Yale renforce le volet surveillance

Les caméras connectées et la sonnette vidéo bénéficient elles aussi de remises significatives pour le Black Friday. Ces produits, qui figurent parmi les catégories les plus demandées, associent fonctions classiques de surveillance et technologies avancées. Les caméras Yale enregistrent et diffusent en Full HD dans l’application Yale Home. Ce format est devenu quasi standard pour surveiller une entrée ou un jardin.

L’usage de l’intelligence artificielle fait évoluer leur rôle ! Les appareils distinguent désormais personnes et animaux, ce qui limitent les fausses alertes grâce à des zones de détection personnalisables. La sonnette vidéo, pour sa part, envoie des notifications en temps réel et offre la possibilité de répondre immédiatement à un visiteur. Couplée à une serrure comme la Linus® L2, elle permet d’ouvrir la porte à distance après vérification visuelle. C’est un scénario que Yale considère comme l’un des plus demandés par les utilisateurs urbains.

Alarmes et coffres-forts : une offre élargie aux budgets variés

Le Black Friday 2025 ne se limite pas aux produits connectés les plus visibles. Yale propose également jusqu’à 50 % de réduction sur ses kits d’alarme. Leur intérêt réside dans leur installation simple et leur capacité à alerter avant qu’un incident ne survienne. L’activation, la désactivation et le suivi se contrôlent depuis Yale Home. Cela fait de ces systèmes une première ligne de défense accessible.

La marque applique aussi des promotions sur sa gamme de coffres-forts, y compris les modèles intelligents. Résistants, ignifugés et disponibles en plusieurs formats, ils s’adaptent à divers usages, du stockage de documents à la protection d’objets précieux. Que l’accès se fasse par clé, code, empreinte ou application, Yale entend répondre à chaque besoin en matière de sécurité domestique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn